İnşaat işçisi kuyuya düştü: Diğer işçiler gözyaşlarına hakim olamadı

İstanbul’da etkisini gösteren sağanak yağışlar kentin dört bir yanında büyük hasara yol açarken, Beykoz’da bir okul inşaatında çalışan işçinin de durumdan feci şekilde etkilendiği öğrenildi.

KUYUYA DÜŞTÜ, CAN VERDİ

İnşaatta çalışan Faik Ş., biriken yağmur sularını tahliye etmek için kuyuya indiği sırada ayağının kayması sonucu kuyuya düşerek hayatını kaybetti.

İŞÇİLER GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Öte yandan korkunç kazanın ardından olay yerine gelen işçinin yakınları gözyaşlarına hakim olamazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.