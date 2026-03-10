Menü Kapat
 Özge Sönmez

İzmir'de dehşet! Ücret tartışması kanlı bitti: Taksiciyi feci şekilde katletti

İzmir'in Konak ilçesinde bir taksi şoförü Deniz Örer ile yolcu D.M. arasında ücret konusunda tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada yolcu, Örer'e tabanca ile kurşun yağdırdı. Sürücü koltuğuna geçen cani bir süre araçla kaçsa da polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

İzmir'de dehşet! Ücret tartışması kanlı bitti: Taksiciyi feci şekilde katletti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.03.2026
09:46
|
GÜNCELLEME:
10.03.2026
09:46

Dün gece saatlerinde Basmane Kapılar mevkisinde meydana gelen olay dehşete düşürdü. D.M. isimli şüpheli, 52 yaşındaki Deniz Örer'in kullandığı taksiye bindi. Bir süre yolculuk yapan şüpheli ve taksici Örer arasında ücret konusunda anlaşmazlık çıktı. Büyüyen tartışmada dehşet yaşandı. Şüpheli şahıs, 52 yaşındaki Deniz Örer'e yanında bulunan tabanca ile peş peşe ateş etti.

ÖLDÜRÜP TAKSİ İLE KAÇTI

Olayın ardından şüpheli D.M., Örer'in ticari taksisinin direksiyonuna geçerek olay yerinden uzaklaştı. Bir süre araçla kaçan şüpheli, taksiyi bir sokak üzerinde terk ederek kaçışına yaya olarak devam etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde taksi şoförünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Örer'in cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KIRKIVRAK YAKALANDI

Polis ekipleri, kaçan şahsı yakalamak içim çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda kimliği ve kaçış güzergahı tespit edilen şüpheli D.M., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

