Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Kan donduran cinayet 20 yıl sonra ortaya çıktı! Üzerine kuma gelen kadını katletti: Kemikleri ormanda bulundu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 20 yıl önce kaybolan 17 yaşındaki Yasemin Dermenci, vahşice katledilerek ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıktı. Olayın aydınlanmasının ardından tutuklanan Tursun Karabulut (41) isimli kadın, ilk ifadesinde Dermenci'yi üzerine kuma getirildiği için öldürdüğünü söyledi. Bugün ilk kez hakim karşısına çıkan Karabulut, ilk ifadesini baskı altında verdiğini söyleyip hakkında iddiaları ise yalanladı. İşte kan donduran olayın detayları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kan donduran cinayet 20 yıl sonra ortaya çıktı! Üzerine kuma gelen kadını katletti: Kemikleri ormanda bulundu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.03.2026
saat ikonu 16:26
|
GÜNCELLEME:
05.03.2026
saat ikonu 16:29

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 20 yıl önce kaybolan 17 yaşındaki Yasemin Dermenci, tüfekle katledilerek gömüldüğü ortaya çıktı. Kan donduran olayın ortaya çıkmasının ardından başlatılan çalışmalarda; olaya karıştığı değerlendirilen Tursun Karabulut (41) ile Ömer D. (45) yakalanarak gözaltına alındı.

HABERİN ÖZETİ

Kan donduran cinayet 20 yıl sonra ortaya çıktı! Üzerine kuma gelen kadını katletti: Kemikleri ormanda bulundu

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 20 yıl önce kaybolan 17 yaşındaki Yasemin Dermenci'nin tüfekle öldürülüp ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıktı ve bu olayla ilgili iki kişi tutuklandı.
Yasemin Dermenci'nin 20 yıl önce kaybolduğu ve tüfekle öldürülerek gömüldüğü belirlendi.
Olayla ilgili Tursun Karabulut ve Ömer D. yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerden Tursun Karabulut, Yasemin Dermenci'yi o dönem eşiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle öldürdüğünü ve Ömer D. ile cesedi ormanlık alana gömdüklerini itiraf etti.
Karabulut'un gösterdiği alanda yapılan kazıda Yasemin Dermenci'ye ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu.
Tutuklanan Tursun Karabulut, mahkemede verdiği ifadede emniyetteki beyanlarının baskı altında alındığını iddia ederek suçlamaları reddetti ve cinayeti eşiyle maktul arasındaki tartışma sonrası eşinin gerçekleştirdiğini öne sürdü.
Duruşmada tanık olarak dinlenen Ömer D. ve Dudu Cerben de olayla ilgili çeşitli iddialarda bulundu.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.

Gözaltına alınan şüphelilerden Tursun Karabulut, emniyetteki ilk ifadesinde, Yasemin Dermenci’yi o dönem eşi ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle öldürdüğünü söylen Karabulut, Ömer D.'nin yardımıyla cesedi ormanlık alana gömdüklerini anlattı.

KEMİKLERİ ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Karabulut’un gösterdiği ormanlık alanda kepçe ile yapılan kazı çalışmasında Yasemin Dermenci’ye ait olduğu değerlendirilen insana ait kemikler bulundu. Kemikler üzerinde DNA incelemesi başlatıldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tursun Karabulut ve Ömer D. tutuklandı.

Kan donduran cinayet 20 yıl sonra ortaya çıktı! Üzerine kuma gelen kadını katletti: Kemikleri ormanda bulundu

"İLK İFADEYİ BASKI ALTINDA VERDİM"

Tutuklu sanık Tursun Karabulut, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede savunma yapan sanık Tursun Karabulut, emniyette verdiği ifadede cinayeti kabul ettiği yönündeki beyanların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Karabulut, söz konusu ifadeleri baskı altında verdiğini iddia ederek suçlamaları reddetti.

"ÜZERİME YABANCI KADINLAR GETİRİYORDU"

Karabulut savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Eşim sürekli üzerime yabancı kadınlar getiriyordu. O gün de maktulü üzerime getirdi. Birlikte alkol aldılar. Maktul önceden de bizim eve gelip gidiyordu ancak kalmıyordu. İlk defa o gün bizde kaldı. Eşimle birlikte yattılar. Sonra aralarında tartışma çıktı. Eşim iç çamaşırıyla dışarı çıktı ve eline silah ya da tüfek aldı. Kadına ateş etti."

"CESEDİ EŞİMİN OTOMOBİLİNE YÜKLEYİP GİTTİLER"

Karabulut, olayın ardından eşinin bazı kişileri eve çağırdığını iddia ederek şöyle devam etti:

"Eşim diğer odaya geçip telefonla birkaç adam çağırdı. Eve gelen adamlarla birlikte cesedi eşimin otomobiline yükleyip gittiler. Cesedi nereye götürdüler bilmiyorum. Suçsuzum. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum."

Kan donduran cinayet 20 yıl sonra ortaya çıktı! Üzerine kuma gelen kadını katletti: Kemikleri ormanda bulundu

20 KİLO ESRAR ÇALMIŞ...

Tutuklandıktan bir süre sonra serbest bırakılan ve duruşmada tanık olarak dinlenen Ömer D. ise maktul Yasemin Dermenci’nin Turgut Cerben tarafından Tursun Karabulut’un üzerine kuma olarak getirildiğini iddia etti. Dalbudak, olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Olay zamanı Turgut Cerben eve gelerek Osman'dan 20 kilo esrar çaldığını ve bunu saklayacağını söyledi. Beraber Turgut'un otomobiline bindik. Turgut'un evine gittik. Daha sonra Turgut seraya bakacağım diyerek evden çıktı. O sırada Yasemin'in cesedini aracına yüklemiş. Benim bu durumdan haberim yoktu."

"CESEDİ GÖMÜP YANIMA GELDİ"

Daha sonra birlikte yola çıktıklarını belirterek şunları Dalbudak, "Araca binip Korkuteli tarafına doğru yola çıktık. Yolda Tursun'u Musa Topkara'nın evine bıraktık. Korkuteli yolundan sağa doğru yaklaşık 1 kilometre kadar girdik. Turgut bana ‘Sen devam et, araçtan inme. İleride çoban evi var’ dedi. Çoban evinde onu bekledim. Bir süre sonra bagajdaki şeyi gömüp geldi. Bana gömdüğü şeyin uyuşturucu değil Yasemin'in cesedi olduğunu söyledi" diye konuştu. Dalbudak, Cerben’in kendisine "Yasemin ile birlikte olduğu sırada Tursun’un sinirlenip genç kızı göğsünden vurduğunu" söylediğini de ileri sürdü.

Kan donduran cinayet 20 yıl sonra ortaya çıktı! Üzerine kuma gelen kadını katletti: Kemikleri ormanda bulundu

"KAZMA KÜREK İSTEDİLER"

Sanığın eski eşinin kardeşi Dudu Cerben de mahkemede tanık olarak dinlendi. Cerben, kardeşinin kendisine anlattıklarını aktararak şu ifadeleri kullandı:

"Kardeşim Turgut’un bana anlattığına göre Tursun Karabulut Yasemin’i av tüfeği ile vurmuş. Turgut jandarmayı aramak isteyince Tursun kafasına tüfeği dayamış ve aratmamış. Daha sonra arkadaşı Ömer’i çağırmış. Bizim eve gelerek eşimden kazma kürek istediler." Cerben ayrıca cesedin gömülmesiyle ilgili şu iddiada bulundu: "Ömer ile birlikte cesedi Antalya’nın dışına götürüp gömmüşler. Bunları bana Turgut kaybolmadan kısa süre önce anlatmıştı. Turgut 2010 yılında kayboldu."

"SERADA KAZILMIŞ YER GÖRDÜK"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Bayram Arslan ise 2004 veya 2005 yıllarında Turgut Cerben’in kendisine ait serada yaklaşık 1,5 ay çalıştığını söyledi. Arslan, Cerben’in o dönemde genç bir kızla birlikte yaşadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Serada ekili kabaklar sökülmüştü. Hanımım seranın bir köşesinin kazıldığını söyledi. Sopayı toprağa saplayınca yaklaşık 1 metre kadar zorlanmadan girdi. Bunu görünce genç kıza bir şey olduğunu düşündüm. Jandarma ve muhtara haber verdim."

Kan donduran cinayet 20 yıl sonra ortaya çıktı! Üzerine kuma gelen kadını katletti: Kemikleri ormanda bulundu

DURUŞMA ERTELENDİ

Arslan, ertesi gün jandarmanın gelip kazı yaptığını ancak herhangi bir bulguya rastlanmadığını ifade ederek, "Bunun üzerine Turgut’u işten çıkardım" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Tursun Karabulut’un tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Alacak verecek tartışması silahlı saldırıya dönüştü: Sivil polise yakalandı!
Esenyurt’ta komşu terörü: Yaşlı çifti dövdü, üzerinde sopa kırdı
Arsız hırsız pes dedirtti! Girdiği kafede yedi, içti, ısındı, paraları çaldı
Okulda dehşet: Çocuğuna kartopu atan öğrenciyi koridorda darp etti!
Fatih'te vahşet! Boşanma aşamasındaki karısını sokak ortasında katletti
ETİKETLER
#Tanık İfadeleri
#Kemik Buluntusu
#Yasemin Dermenci Cinayeti
#Fethiye Kayıp
#Tüfekle Cinayet
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.