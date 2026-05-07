Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Kazada öldü sanılmıştı, korkunç cinayet minibüsteki kameradan çıktı! Dakikalarca böyle dövmüşler

Ankara'da geçirdiği trafik kazası nedeniyle öldüğü iddia edilen Muzaffer Yanıkollu'nun dövülerek katledildiği ortaya çıktı. Kaza yapan araçta bulunan 3 kişinin burnu bile kanamazken, Yanıkollu'nunbitap düşmüş hali ekiplerin dikkatinden kaçmadı. Talihsiz adama yapılan otopsi ise her şeyi ortaya çıkardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.05.2026
saat ikonu 12:46
|
GÜNCELLEME:
07.05.2026
saat ikonu 12:51

25 Nisan gecesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, Osmaniye-Adana istikametinde yaşanan korkunç bir olayı ortaya çıkardı. Oğulcan G.'nin kullandığı minibüs, yolda seyir halindeki Adil Ç. idaresindeki otomobile çarptı. Yaşanan kazanın ardından bir saniye bile durmayan araç olay yerinden hızla uzaklaştı. Dinlenme tesisinde jandarmayla karşılaşan Oğulcan G., kaza yaptıklarını ve araçtaki Muzaffer Yanıkollu'nun yaralandığını söyledi. Bunun üzerine jandarmanın eşlik ettiği Oğulcan G., minibüsüyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

HABERİN ÖZETİ

Kazada öldü sanılmıştı, korkunç cinayet minibüsteki kameradan çıktı! Dakikalarca böyle dövmüşler

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana gelen kazada, araçta darp edilerek öldürüldüğü ortaya çıkan Muzaffer Yanıkollu cinayetiyle ilgili 3 şüpheli tutuklandı.
Olay, 25 Nisan gecesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda Oğulcan G. yönetimindeki minibüsün otomobile çarpmasıyla başladı.
Kazada yaralandığı belirtilen Muzaffer Yanıkollu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti ancak otopsisinde darp izlerine rastlandı.
Olayın ardından araçtaki kamera kayıt cihazının kablosunun kesilerek alındığı tespit edildi.
Soruşturma sonucunda, taşıma ihalesi nedeniyle Yanıkollu ile Oğulcan G. arasında husumet bulunduğu ortaya çıktı.
Yakalanan şüpheliler Oğulcan G., Efehan B. ve Berke A. 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Kazada öldü sanılmıştı, korkunç cinayet minibüsteki kameradan çıktı! Dakikalarca böyle dövmüşler

TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Bilinci kapalı olan Muzaffer Yanıkollu tedaviye alınırken, 2,72 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Oğulcan G. gözaltına alındı. Arkadaşları Efehan B. ile Berke A. ise herhangi bir tedavi görmeden hastaneden ayrıldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oğulcan G. , çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Oğulcan G.'nin kullandığı minibüs ise yediemin otoparkına çekildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Muzaffer Yanıkollu 28 Nisan'da kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Kazada öldü sanılmıştı, korkunç cinayet minibüsteki kameradan çıktı! Dakikalarca böyle dövmüşler

VÜCUDUNDA DARP İZLERİNE RASTLANDI

Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Muzaffer Yanıkollu'ya yapılan otopside, vücudunda izlerine rastlandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, kazanın oluş şekli ve aracın hasar durumunu inceleyerek, meydana gelen kazanın ölümle sonuçlanma ihtimalinin düşük olduğunu değerlendirdi. Ayrıca araçtaki diğer yolcular Efehan B. ve Berke A.'nın yaralanmaması da şüpheyi artırdı. Öte yandan kaza yapan minibüsteki kamera kayıt cihazının, kablosunun kesilerek alındığı tespit edildi.

Kazada öldü sanılmıştı, korkunç cinayet minibüsteki kameradan çıktı! Dakikalarca böyle dövmüşler

"KAVGA ETMEK İÇİN BULUŞMUŞ OLABİLİRLER" İHTİMALİ

Soruşturmayı derinleştiren jandarma, kazadan yaklaşık bir ay önce Ayas Minibüsçüler ve Otobüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin, taşıma ihalesinden dolayı Yanıkollu ile Oğulcan G.'nin kavga ettiğini, bu nedenle aralarında husumet bulunduğunu ortaya çıkardı. Birbirinden şikayetçi olmadığı belirlenen tarafların, bu nedenle tekrar kavga etmek için buluşmuş olabileceği değerlendirildi.
Şüphelilerin yeniden yakalanması için karar çıkarılmasının ardından jandarma ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. 30 Nisan'da Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan uçağa binen Berke A.'nın İstanbul'a gittiği, Gürcistan'a kaçmak için uçak bileti satın aldığı tespit edildi. Yurt dışına kaçmaya hazırlanan Berke A. İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Jandarma ekipleri, Oğulcan G.'yi Adana'da, Efehan B.'yi ise Kayseri'de gözaltına aldı.

‘BUNU ALIP, DÖVELİM Mİ?'

Jandarmadaki ifadesinde hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Oğulcan G., "Efe'yi arayıp, içki içmek için eve çağırdım. Daha sonra araçla Berke'yi almaya gittik. Ceyhan'da bir süre gezdikten sonra tekel bayisinden içki alıp, eve döndük. 3 şişe içki içtikten sonra dolaşmak için tekrar dışarı çıktık. O sırada Muzaffer'i arayıp önce halini hatırını sordum, daha sonra buluşmayı teklif ettim. Bir kebapçının önünden Muzaffer'i aldıktan sonra Adana'ya doğru yola çıktık. Muzaffer araç içindeki koridorda çifte telli oynuyordu. Kazada savrularak uçup, ön cama başını çarptı. Berke, Muzaffer'i koridora yatırdı, ben de direkt hastaneye gittim" dedi.

Ev aramasında kan izlerine rastlandığı, kollarında ve yüzündeki yara izlerinin sorulması üzerine olayı itiraf eden Oğulcan G., şunları söyledi:
"Olaydan iki gün önce telefonda tartıştığım İ.A., bana ve aileme küfür etti. Arkadaşlarım Berke ve Efe'yle buluştuğumuzda bu olaya Muzaffer'in sebep olduğunu söyledim. Alkol alırken onlara, ‘Bunu alıp, dövelim mi?' dedim. Onlar da kabul edince Muzaffer ile buluştuk. Araçta alkol alırken tartıştık, Efehan Muzaffer'e yumrukla vurmaya başladı. Daha sonra Berke de arkaya geçip, Muzaffer'e vurmaya başladı. Ben aracı kullanıyordum. Daha sonra aracı sağa çektim ve direksiyona Efehan geçti. Berke ile birlikte Muzaffer'i dövmeye devam ettik. Hareket halindeyken 42 plakalı bir araca çarpınca hareket halindeyken direksiyona ben geçtim ve hastaneye gittik."
İçinde Muzaffer Yanıkollu'nun darbedildiği minibüsün, kamera kayıt cihazını yediemin otoparkındayken yakınlarıyla birlikte söküp aldıklarını da anlatan Oğulcan G., arkadaşları Berke A. ve Efehan B., adliyeye sevk edildi. ‘Kasten öldürme' suçundan mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli, tutuklandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Adana’da yol verme kavgası: Taksiciden motosikletliye şoke eden tehdit kamerada!
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’den CHP’ye sert eleştiri: 'CHP’de siyasal çürüme kurumsallaştı'
Altın vuruşa hazırlanın! İslam Memiş pazartesi sabahı büyük değişim için uyardı
Elinde altın olanlara yatay kanal şoku! Zafer Ergezen TGRT canlı yayınında rakamları açıkladı
Engelli kızına cinsel istismarı öğrenince yüreği dayanamadı! Aort damarı patlayan kadın hayatını kaybetti
ETİKETLER
#kaza
#Cinayet
#Darp
#otoyol
#Alkollü_sürücü
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.