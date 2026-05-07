Kazada öldü sanılmıştı, korkunç cinayet minibüsteki kameradan çıktı! Dakikalarca böyle dövmüşler

25 Nisan gecesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, Osmaniye-Adana istikametinde yaşanan kaza korkunç bir olayı ortaya çıkardı. Oğulcan G.'nin kullandığı minibüs, yolda seyir halindeki Adil Ç. idaresindeki otomobile çarptı. Yaşanan kazanın ardından bir saniye bile durmayan araç olay yerinden hızla uzaklaştı. Dinlenme tesisinde jandarmayla karşılaşan Oğulcan G., kaza yaptıklarını ve araçtaki Muzaffer Yanıkollu'nun yaralandığını söyledi. Bunun üzerine jandarmanın eşlik ettiği Oğulcan G., minibüsüyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Bilinci kapalı olan Muzaffer Yanıkollu tedaviye alınırken, 2,72 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Oğulcan G. gözaltına alındı. Arkadaşları Efehan B. ile Berke A. ise herhangi bir tedavi görmeden hastaneden ayrıldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oğulcan G. , çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Oğulcan G.'nin kullandığı minibüs ise yediemin otoparkına çekildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Muzaffer Yanıkollu 28 Nisan'da kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

VÜCUDUNDA DARP İZLERİNE RASTLANDI

Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Muzaffer Yanıkollu'ya yapılan otopside, vücudunda darp izlerine rastlandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, kazanın oluş şekli ve aracın hasar durumunu inceleyerek, meydana gelen kazanın ölümle sonuçlanma ihtimalinin düşük olduğunu değerlendirdi. Ayrıca araçtaki diğer yolcular Efehan B. ve Berke A.'nın yaralanmaması da şüpheyi artırdı. Öte yandan kaza yapan minibüsteki kamera kayıt cihazının, kablosunun kesilerek alındığı tespit edildi.

"KAVGA ETMEK İÇİN BULUŞMUŞ OLABİLİRLER" İHTİMALİ

Soruşturmayı derinleştiren jandarma, kazadan yaklaşık bir ay önce Ayas Minibüsçüler ve Otobüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin, taşıma ihalesinden dolayı Yanıkollu ile Oğulcan G.'nin kavga ettiğini, bu nedenle aralarında husumet bulunduğunu ortaya çıkardı. Birbirinden şikayetçi olmadığı belirlenen tarafların, bu nedenle tekrar kavga etmek için buluşmuş olabileceği değerlendirildi.

Şüphelilerin yeniden yakalanması için karar çıkarılmasının ardından jandarma ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. 30 Nisan'da Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan uçağa binen Berke A.'nın İstanbul'a gittiği, Gürcistan'a kaçmak için uçak bileti satın aldığı tespit edildi. Yurt dışına kaçmaya hazırlanan Berke A. İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Jandarma ekipleri, Oğulcan G.'yi Adana'da, Efehan B.'yi ise Kayseri'de gözaltına aldı.

‘BUNU ALIP, DÖVELİM Mİ?'

Jandarmadaki ifadesinde hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Oğulcan G., "Efe'yi arayıp, içki içmek için eve çağırdım. Daha sonra araçla Berke'yi almaya gittik. Ceyhan'da bir süre gezdikten sonra tekel bayisinden içki alıp, eve döndük. 3 şişe içki içtikten sonra dolaşmak için tekrar dışarı çıktık. O sırada Muzaffer'i arayıp önce halini hatırını sordum, daha sonra buluşmayı teklif ettim. Bir kebapçının önünden Muzaffer'i aldıktan sonra Adana'ya doğru yola çıktık. Muzaffer araç içindeki koridorda çifte telli oynuyordu. Kazada savrularak uçup, ön cama başını çarptı. Berke, Muzaffer'i koridora yatırdı, ben de direkt hastaneye gittim" dedi.

Ev aramasında kan izlerine rastlandığı, kollarında ve yüzündeki yara izlerinin sorulması üzerine olayı itiraf eden Oğulcan G., şunları söyledi:

"Olaydan iki gün önce telefonda tartıştığım İ.A., bana ve aileme küfür etti. Arkadaşlarım Berke ve Efe'yle buluştuğumuzda bu olaya Muzaffer'in sebep olduğunu söyledim. Alkol alırken onlara, ‘Bunu alıp, dövelim mi?' dedim. Onlar da kabul edince Muzaffer ile buluştuk. Araçta alkol alırken tartıştık, Efehan Muzaffer'e yumrukla vurmaya başladı. Daha sonra Berke de arkaya geçip, Muzaffer'e vurmaya başladı. Ben aracı kullanıyordum. Daha sonra aracı sağa çektim ve direksiyona Efehan geçti. Berke ile birlikte Muzaffer'i dövmeye devam ettik. Hareket halindeyken 42 plakalı bir araca çarpınca hareket halindeyken direksiyona ben geçtim ve hastaneye gittik."

İçinde Muzaffer Yanıkollu'nun darbedildiği minibüsün, kamera kayıt cihazını yediemin otoparkındayken yakınlarıyla birlikte söküp aldıklarını da anlatan Oğulcan G., arkadaşları Berke A. ve Efehan B., adliyeye sevk edildi. ‘Kasten öldürme' suçundan mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli, tutuklandı.