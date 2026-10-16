Kız çocuğu odasında ölü bulundu! Amasya’da acı olay

Amasya’da yürek yakan bir olay meydana geldi. Kızını okula gitmesi için uyandırmaya gelen baba, kapının kilitli olduğunu fark edince içeri girmeye çalıştı. Odaya giren baba, kızı T.M.K.’nın cansız bedeniyle karşılaşarak neye uğradığını şaşırdı.

PSİKOLOJİK SORUNLAR YAŞIYORDU

Odasında hareketsiz halde bulunan 10. Sınıf öğrencisi T.M.K’nın hayatını kaybettiği belirlenirken, daha önceden psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.





ANNESİ NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Olayın ardından küçük kızın anne ve babası büyük bir acı yaşarken evden çıkartılan cenaze tabuta konularak hastane morguna götürüldü. Polis ekipleri şüpheli ölüme ilişkin inceleme başlattı.