Maltepe’de ormanda dehşet! Görenler hemen ekiplere bildirdi

Maltepe Fındıklı Mahallesi Başıbüyük Orman’ı içinde korkunç manzarayı görenler küçük dilini yuttu. Yürüyüş yapmak için ormana gelenler ağaçta asılı halde bulunan cesedi görünce durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

CESET MORGA KALDIRILDI

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından cesedin Y.E. isimli erkek şahsa ait olduğu belirlendi. Yapılan çalışmaların ardından Y.E.’nin cesedi cenaze aracıyla Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.