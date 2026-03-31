Manisa'da korkunç katliam! Herkes uyurken geldi: Eşini, kayınvalidesini, kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde vahşet yaşandı. 28 yaşındaki Ö.C., sabaha karşı 04.00 sıralarında boşanma aşamasındaki eşinin yaşadığı baba evine gitti. Eve giren cani, 20 yaşındaki eşi S.N.C., 41 yaşındaki annesi F.G., 13 yaşındaki kayınbiraderi Y.C.G. ve kayınpederi M.G'yi silahla vurarak katletti.

Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli Ö.C'yi babasının Yunusdere Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.

Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri, işlemlerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, zanlıyla ilgili Turgutlu 2. Asliye Ceza Mahkemesinde hakaret suçundan devam eden kovuşturmanın bulunduğu, 14 Ocak ile 14 Şubat tarihleri arasında da boşanma aşamasındaki eşine 1 aylık koruma tedbir kararı uygulandığı belirlendi.