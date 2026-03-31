Manisa'da korkunç katliam! Herkes uyurken geldi: Eşini, kayınvalidesini, kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dehşet yaşandı. 28 yaşındaki Ö.C. isimli cani, boşanma aşamasındaki eşi ile eşinin annesi, babası ve kardeşini silahla öldürerek olay yerinden kaçtı. Cani, kısa süre içinde yakalanırken, genç kadının boşanma aşamasındaki eşine 1 aylık koruma tedbir kararı aldırdığı ortaya çıktı.

GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 09:20
|
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 09:28

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşandı. 28 yaşındaki Ö.C., sabaha karşı 04.00 sıralarında boşanma aşamasındaki eşinin yaşadığı baba evine gitti. Eve giren cani, 20 yaşındaki eşi S.N.C., 41 yaşındaki annesi F.G., 13 yaşındaki kayınbiraderi Y.C.G. ve kayınpederi M.G'yi silahla vurarak katletti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşinin baba evine giden Ö.C. adlı şahıs, eşi, kayınvalidesi, kayınpederi ve kayınbiraderini silahla vurarak öldürdü.
Olayda hayatını kaybedenlerin eşi S.N.C., annesi F.G., 13 yaşındaki kayınbiraderi Y.C.G. ve kayınpederi M.G. olduğu belirtildi.
Şüpheli Ö.C., saklandığı yerde jandarma ekipleri tarafından babasının evinde gözaltına alındı.
Zanlı Ö.C. hakkında, boşanma aşamasındaki eşine yönelik 1 aylık koruma tedbir kararı uygulandığı ve hakaret suçundan kovuşturmanın devam ettiği bilgisi yer aldı.
SAKLANDIĞI YERDE YAKALANDI

Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli Ö.C'yi babasının Yunusdere Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.

Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri, işlemlerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

1 AYLIK KORUMA TEDBİRİ ALDIRMIŞ

Öte yandan, zanlıyla ilgili Turgutlu 2. Asliye Ceza Mahkemesinde hakaret suçundan devam eden kovuşturmanın bulunduğu, 14 Ocak ile 14 Şubat tarihleri arasında da boşanma aşamasındaki eşine 1 aylık koruma tedbir kararı uygulandığı belirlendi.

