Antalya'da yaşayan ve 30 Nisan'dan beri haber alınamayan Kübra Yapıcı'nın Burdur'da vahşice öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. İncelemede Yapıcı'nın silahla öldürülerek gömüldüğü daha sonra cesedin yakılarak parçalandığı ortaya çıktı. Ceset parçaları bataklıkta bulunurken, vahşice katledilen genç kadın son yolculuğuna uğurlandı. Yapıcı'nın cenazesinde gözyaşları sel oldu, baba Yunus Yapıcı ayakta durmakta güçlük çekti.

HABERİN ÖZETİ Vahşice katledilen Kübra Yapıcı'nın cenazesinde kahreden anlar! Babası gözyaşlarına boğuldu Antalya'dan 30 Nisan'dan beri haber alınamayan Kübra Yapıcı'nın Burdur'da vahşice öldürülüp cesedinin yakıldığı ve parçalandığı ortaya çıktı. Kübra Yapıcı'nın silahla öldürüldüğü, cesedinin gömülüp daha sonra yakılarak parçalandığı ve bataklıkta bulunduğu belirlendi. Yapıcı'nın cenazesinde babası Yunus Yapıcı, kızının öldüren zanlıların idam edilmesini talep etti. Baba Yapıcı, kızının banka hesabındaki para yüzünden öldürüldüğünü ve şüphelilerin 1 ay plan yaptıklarını belirtti. Şüphelilerin Kübra Yapıcı'nın telefonunu kilidini açtırmak için İstanbul'a götürdükleri ancak internet bankacılığına giremedikleri bilgisi paylaşıldı. Yapıcı'nın ailesinin 6 Şubat depremleri sonrası Antalya'ya yerleştiği ve cinayet zanlılarından birinin Yapıcı yanında 10 gün çalıştığı bilgisi verildi.

"ÇIKINCA BİR İNSANIN CANINI DAHA YAKACAKLAR"

Cenaze öncesinde konuşan baba Yunus Yapıcı, kızından geriye torununun kaldığını, kızının öldüren katil zanlılarının yaşamaması gerektiğini belirtip idam istedi. Baba Yapıcı, "Bu acıyı Allah başka kimselere yaşatmasın. Bu acıyı anlatmaya kelimeler yetmiyor ve yaşayınca anlıyorsun. O canilerin cezaevinde yaşamamaları lazım, bu devlete zarar. Hakimlerimize, savcılarımıza yalvarıyorum en ağır şekilde cezalarını versinler. Mümkünse bu tipler yaşamasın. Çıkınca bir insanın canını daha yakacaklar. Hiç kimse başkası için çocuk büyütmüyor" ifadelerini kullandı.

"PARAYI BENDEN İSTESELERDİ BEN GÖNÜLLÜ VERİRDİM"

Şüphelilerin Kübra'yı banka hesabındaki para için öldürdüğünü anlatan baba Yunus Yapıcı, "Ne olursa olsun parayı benden isteselerdi ben gönüllü verirdim. Her şeyi ben buldum, görüntüyü telefonlarını ve isimlerini emniyete verdim. Kaymakamımız, emniyet müdürümüz ve savcımızın çok yardımı oldu. Onların sayesinde bu şahıslar bulundular" dedi.

"KIZIMI ÖLDÜRMEK İÇİN 1 AY PLAN YAPMIŞLAR"

Kızının e-ticaret yaptığını ve cinayet için şüphelilerin uzun süre plan yaptığını belirten Yunus Yapıcı, daha sonra şunları söyledi:

"Benim çocuğum e-ticaret işi yapıyordu. Yanlarında bir kadın çalışmış ismini duyardım ancak kendisini bilmiyorum. O görüyor kızımın hesabını falan ve bu adamları ayarlayıp, örgütlüyor. İfadesinde de söylemiş 1 ay plan yaptık demişler. Kızımın telefonunu İstanbul'a götürüyorlar kilidini açtırmaya. Açtırıyorlar ancak internet bankacılığına giremiyorlar. Hesaptan bir şey atamamışlar ama bayağı bir çaba göstermişler. 1 ay plan yapmışlar. Bunlar örgüt. Birisinin yaptığı bir şey değil. Gerisinde kim var bilmiyorum ama o kadın da bu işin içinde. Bütün halktan destek istiyorum. Bu şahıslara en ağır cezanın verilmesini istiyorum. Onların nefes almaları haram. En azından kadın ve çocuk katillerine idam verilmeli. Benim çocuğum da yapıyorsa idam edilsin. Bu saatten sonra bunlara ‘dur' demek lazım. Bunların niyetinin parayı alıp yurt dışına kaçmak olduğunu diye düşünüyorum. O kadın da onlarla irtibat halindeler diye biliyorum. Ben ne tahmin ettiysem o çıktı."

"SİZ KİMSİNİZ Kİ KIZIMIN SİZE BORCU OLSUN"

6 Şubat depremleri sonrası Antalya'ya yerleştiklerini de söyleyen baba Yapıcı, "Biz deprem sonrası Antalya'ya gitmiştik. Kadını yanında 10 gün çalıştırdı ve işlerini beğenmeyince yanlarından çıkarttı. O yüzden de belki kinlenmişlerdir. İftira atmışlar kızıma 20 bin lira borcu var diye. Siz kimsiniz ki kızımın size borcu olsun. Suçlarını hafifletmeye yönelik ifade vermişler, birilerinden akıl almışlar" dedi.

Kübra Yapıcı'nın cenazesi öğle namazını müteakip toprağa verildi.