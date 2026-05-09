Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Vahşice katledilen Kübra Yapıcı'nın cenazesinde kahreden anlar! Babası gözyaşlarına boğuldu

Antalya'da kaybolduktan sonra Burdur'da vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkan 30 yaşındaki Kübra Yapıcı bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede gözyaşları sel olurken, Kübra Yapıcı'nın babası Yunus Yapıcı korkunç cinayete ilişkin konuştu. Baba Yapıcı, kızını öldüren canilerin 1 ay boyunca plan yaptıklarını iddia etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.05.2026
saat ikonu 15:17
|
GÜNCELLEME:
09.05.2026
saat ikonu 15:21

'da yaşayan ve 30 Nisan'dan beri haber alınamayan Kübra Yapıcı'nın 'da vahşice öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. İncelemede Yapıcı'nın silahla öldürülerek gömüldüğü daha sonra cesedin yakılarak parçalandığı ortaya çıktı. Ceset parçaları bataklıkta bulunurken, vahşice katledilen genç kadın son yolculuğuna uğurlandı. Yapıcı'nın cenazesinde gözyaşları sel oldu, baba Yunus Yapıcı ayakta durmakta güçlük çekti.

HABERİN ÖZETİ

Vahşice katledilen Kübra Yapıcı'nın cenazesinde kahreden anlar! Babası gözyaşlarına boğuldu

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Antalya'dan 30 Nisan'dan beri haber alınamayan Kübra Yapıcı'nın Burdur'da vahşice öldürülüp cesedinin yakıldığı ve parçalandığı ortaya çıktı.
Kübra Yapıcı'nın silahla öldürüldüğü, cesedinin gömülüp daha sonra yakılarak parçalandığı ve bataklıkta bulunduğu belirlendi.
Yapıcı'nın cenazesinde babası Yunus Yapıcı, kızının öldüren zanlıların idam edilmesini talep etti.
Baba Yapıcı, kızının banka hesabındaki para yüzünden öldürüldüğünü ve şüphelilerin 1 ay plan yaptıklarını belirtti.
Şüphelilerin Kübra Yapıcı'nın telefonunu kilidini açtırmak için İstanbul'a götürdükleri ancak internet bankacılığına giremedikleri bilgisi paylaşıldı.
Yapıcı'nın ailesinin 6 Şubat depremleri sonrası Antalya'ya yerleştiği ve cinayet zanlılarından birinin Yapıcı yanında 10 gün çalıştığı bilgisi verildi.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Vahşice katledilen Kübra Yapıcı'nın cenazesinde kahreden anlar! Babası gözyaşlarına boğuldu

"ÇIKINCA BİR İNSANIN CANINI DAHA YAKACAKLAR"

Cenaze öncesinde konuşan baba Yunus Yapıcı, kızından geriye torununun kaldığını, kızının öldüren katil zanlılarının yaşamaması gerektiğini belirtip idam istedi. Baba Yapıcı, "Bu acıyı Allah başka kimselere yaşatmasın. Bu acıyı anlatmaya kelimeler yetmiyor ve yaşayınca anlıyorsun. O canilerin cezaevinde yaşamamaları lazım, bu devlete zarar. Hakimlerimize, savcılarımıza yalvarıyorum en ağır şekilde cezalarını versinler. Mümkünse bu tipler yaşamasın. Çıkınca bir insanın canını daha yakacaklar. Hiç kimse başkası için çocuk büyütmüyor" ifadelerini kullandı.

Vahşice katledilen Kübra Yapıcı'nın cenazesinde kahreden anlar! Babası gözyaşlarına boğuldu

"PARAYI BENDEN İSTESELERDİ BEN GÖNÜLLÜ VERİRDİM"

Şüphelilerin Kübra'yı banka hesabındaki para için öldürdüğünü anlatan baba Yunus Yapıcı, "Ne olursa olsun parayı benden isteselerdi ben gönüllü verirdim. Her şeyi ben buldum, görüntüyü telefonlarını ve isimlerini emniyete verdim. Kaymakamımız, emniyet müdürümüz ve savcımızın çok yardımı oldu. Onların sayesinde bu şahıslar bulundular" dedi.

Vahşice katledilen Kübra Yapıcı'nın cenazesinde kahreden anlar! Babası gözyaşlarına boğuldu

"KIZIMI ÖLDÜRMEK İÇİN 1 AY PLAN YAPMIŞLAR"

Kızının e-ticaret yaptığını ve cinayet için şüphelilerin uzun süre plan yaptığını belirten Yunus Yapıcı, daha sonra şunları söyledi:
"Benim çocuğum e-ticaret işi yapıyordu. Yanlarında bir kadın çalışmış ismini duyardım ancak kendisini bilmiyorum. O görüyor kızımın hesabını falan ve bu adamları ayarlayıp, örgütlüyor. İfadesinde de söylemiş 1 ay plan yaptık demişler. Kızımın telefonunu İstanbul'a götürüyorlar kilidini açtırmaya. Açtırıyorlar ancak internet bankacılığına giremiyorlar. Hesaptan bir şey atamamışlar ama bayağı bir çaba göstermişler. 1 ay plan yapmışlar. Bunlar örgüt. Birisinin yaptığı bir şey değil. Gerisinde kim var bilmiyorum ama o kadın da bu işin içinde. Bütün halktan destek istiyorum. Bu şahıslara en ağır cezanın verilmesini istiyorum. Onların nefes almaları haram. En azından kadın ve çocuk katillerine idam verilmeli. Benim çocuğum da yapıyorsa idam edilsin. Bu saatten sonra bunlara ‘dur' demek lazım. Bunların niyetinin parayı alıp yurt dışına kaçmak olduğunu diye düşünüyorum. O kadın da onlarla irtibat halindeler diye biliyorum. Ben ne tahmin ettiysem o çıktı."

Vahşice katledilen Kübra Yapıcı'nın cenazesinde kahreden anlar! Babası gözyaşlarına boğuldu

"SİZ KİMSİNİZ Kİ KIZIMIN SİZE BORCU OLSUN"

6 Şubat depremleri sonrası Antalya'ya yerleştiklerini de söyleyen baba Yapıcı, "Biz deprem sonrası Antalya'ya gitmiştik. Kadını yanında 10 gün çalıştırdı ve işlerini beğenmeyince yanlarından çıkarttı. O yüzden de belki kinlenmişlerdir. İftira atmışlar kızıma 20 bin lira borcu var diye. Siz kimsiniz ki kızımın size borcu olsun. Suçlarını hafifletmeye yönelik ifade vermişler, birilerinden akıl almışlar" dedi.
Kübra Yapıcı'nın cenazesi öğle namazını müteakip toprağa verildi.

Vahşice katledilen Kübra Yapıcı'nın cenazesinde kahreden anlar! Babası gözyaşlarına boğuldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
4 saniyede teşhis, kusursuz imha kabiliyeti! Yerli Anti-Dron Sistemi BARAN'dan kaçış yok
Akasya Durağı’nın Çaycı Ali Kemal’i Ateş Fatih Uçan’dan yıllar sonra gelen itiraf! Sosyal medyayı ikiye böldü
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten SAHA Expo'da önemli açıklamalar! 'Artık kendine yeten bir Türkiye var'
Burak Özçivit ve Ceyda Ateş aynı dizide! “Aşk Tadında” için kamera karşısındalar
ETİKETLER
#Antalya
#Burdur
#Kübra Yapıcı Cinayeti
#İdam Talebi
#Baba Isyanı
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.