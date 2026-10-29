Zonguldak’ta yürek yakan olay: Dördüncü kattan düşen genç kız hayatını kaybetti

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Zonguldak Devrek’te henüz bilinmeyen bir nedenle balkondan aşağıya düşen 25 yaşındaki E.G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç kızın neden aşağıya düştüğü ise merak konusu oldu.
Genç kızın apartmanın 4. Katından aşağıya düştüğü öğrenildi. Ağır yaralanan E.G. vatandaşların ihbarı üzerine derhal hastaneye kaldırılırken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
E.G.'in cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, meydana gelen gizemli olayla ilgili soruşturma başlatıldı.