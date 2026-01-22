Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Advertorial
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

HepsiJET PRO ile B2B lojistiğinde verimlilik dönemi!

E-ticaret teslimatındaki hızını ve teknolojisini kurumsal dünyaya taşıyan HepsiJET, yeni hizmeti "HepsiJET PRO"yu duyurdu. Sadece mağaza ve depolar arası transferleri değil, markaların tedarikçi ve iş ortakları arasındaki tüm sevkiyat trafiğini de yöneten bu yeni model, perakende devlerine kendi filolarını kurma maliyetinden tasarruf ve operasyonel hız kazandırıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
HepsiJET PRO ile B2B lojistiğinde verimlilik dönemi!
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
22.01.2026
saat ikonu 13:03
|
GÜNCELLEME:
22.01.2026
saat ikonu 13:03

Yeni nesil teslimat çözümleriyle sektöre farklı bir bakış açısı getiren HepsiJET, faaliyet alanını da genişletmeye devam ediyor. Hepsiburada platformu dışındaki müşterilerinin toplam taşıma hacmi içindeki payını da artırmayı sürdüren HepsiJET, yeni hizmeti HepsiJET PRO ile firmaların kurumsal lojistik süreçlerinde verimliliklerini artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda Türkiye’nin e-ticaret, perakende, dayanıklı tüketim, hızlı tüketim sektörlerinin önde gelen markaları, mağazalar ve depolar arası taşıma hizmeti için HepsiJET PRO’yu tercih etmeye başladı.

HepsiJET PRO ile B2B lojistiğinde verimlilik dönemi!

MAĞAZADAN MAĞAZAYA, DEPODAN DEPOYA TESLİMAT SÜREÇLERİ BAŞLADI

HepsiJET PRO ile firmalar, mağaza ve depo arasındaki teslimat süreçlerini hızlı ve verimli şekilde yönetebiliyor. Gönderiler, ileri teknolojili takip sistemleriyle her aşamada izlenebiliyor. Ayrıca HepsiJET PRO hizmeti markaların B2B operasyonlarında daha geniş kapsamda hizmet vermek adına kapsamını yalnızca kurum içi transferlerle sınırlı tutmayıp, markaların tedarikçileri ve iş ortakları arasındaki sevkiyat trafiğini de yönetecek. Bu sayede HepsiJET PRO, şirketleri kendi lojistik filolarını kurma maliyetinden kurtararak saha operasyonlarını daha kolay yönetmesine olanak sağlıyor.

HepsiJET PRO ile B2B lojistiğinde verimlilik dönemi!

“E-TİCARETTE EDİNDİĞİMİZ TECRÜBEYİ ARTIK B2B DÜNYAYA YANSITIYORUZ”

HepsiJET Genel Müdürü Atilla Alver, kurumsal çözümler alanında büyümenin, HepsiJET’in ana hedeflerinden biri olduğunu belirterek HepsiJET PRO ile ilgili şunları söyledi: “HepsiJET olarak e-ticarette edindiğimiz tecrübeyi artık B2B dünyaya yansıtıyoruz. HepsiJET PRO markaların stok yönetimini hızlandıran, şeffaf ve öngörülebilir bir model olarak öne çıkacak. Amacımız, perakende devlerinin lojistik süreçlerini kolaylaştırmak ve desteklemek. HepsiJET PRO, markaların sadece kendi lokasyonları arasında değil, ekosistemlerindeki diğer iş ortaklarına yönelik sevkiyat ihtiyaçlarında da çözüm ortağı olacak. Bu sayede B2B dünyasındaki tüm teslimat süreçleri, kurum içi veya kurumlar arası fark etmeksizin bütünleşik bir yapıda karşılanacak. Dönüşüm vizyonumuzun en somut bir yansımalarından biri olan HepsiJET PRO ile amacımız; perakende başta olmak üzere şirketlerin lojistik ihtiyaçlarına teknoloji destekli ve esnek çözümlerle yanıt verebilmek. ”

HepsiJET PRO ile B2B lojistiğinde verimlilik dönemi!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aydın'da ilginç olay! Emekli maaşını almak için bankaya gitti: Konuşması yüzünden alamadı
Bilal Hancı "Boşanma süreci psikolojimi bozdu dedi, eski eşi Esin Çepni öfke kustu
Galatasaray'da Wilfried Singo şoku! Yıldız futbolcu için karar verildi: 'Artık imkansız!'
Grip sonrası uzayan öksürük akciğer enfeksiyonlarının habercisi olabilir
ETİKETLER
#Advertorial
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.