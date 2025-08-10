Menü Kapat
30°
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

2025 YÖKDİL 2 sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL 2 sınavının sonuçları için geri sayım başladı. Adaylar sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranından T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.

2025 YÖKDİL 2 sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.08.2025
saat ikonu 18:56
|
GÜNCELLEME:
10.08.2025
saat ikonu 18:56

27 Temmuz'da yapılan sınavının ikincisi tamamlandı. Sınav sonuçları tarafından açıklanacak ve adaylar sonuçlarını çevrimiçi olarak erişebilecekler.

Sınava, kurumlarında görev almak veya akademik kariyer yapmak isteyen birçok aday katıldı.

Sınavda adaylara 80 soru soruldu ve sınav süresi 180 dakika olarak belirlenmişti.

2025 YÖKDİL 2 sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak?

2025 YÖKDİL 2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2025 sınav takvimine göre YÖKDİL 2 sonuçları 15 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.

Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar, elde ettikleri puanları yükseköğretim başvurularında veya diğer gerekli yerlerde kullanabilecekler.

Sonuçlar, adayların akademik hedeflerine ulaşmalarında önemli bir rol oynayacaktır.

Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin [https://sonuc.osym.gov.tr](https://sonuc.osym.gov.tr) internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. ÖSYM, adaylara belgesi göndermeyecektir.

Sıkça Sorulan Sorular

YÖKDİL sonuçları nereden öğrenebilirim?
Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin [https://sonuc.osym.gov.tr](https://sonuc.osym.gov.tr) internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilirler. Sonuçlar, mobil uygulamalar üzerinden de erişilebilir olacaktır.
TGRT Haber
