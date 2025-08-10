2025 YÖKDİL 2 sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak?

27 Temmuz'da yapılan YÖKDİL sınavının ikincisi tamamlandı. Sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklanacak ve adaylar sonuçlarını çevrimiçi olarak erişebilecekler.

Sınava, yükseköğretim kurumlarında görev almak veya akademik kariyer yapmak isteyen birçok aday katıldı.

Sınavda adaylara 80 soru soruldu ve sınav süresi 180 dakika olarak belirlenmişti.

2025 YÖKDİL 2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2025 sınav takvimine göre YÖKDİL 2 sonuçları 15 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.

Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar, elde ettikleri puanları yükseköğretim başvurularında veya diğer gerekli yerlerde kullanabilecekler.

Sonuçlar, adayların akademik hedeflerine ulaşmalarında önemli bir rol oynayacaktır.

Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin [https://sonuc.osym.gov.tr](https://sonuc.osym.gov.tr) internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. ÖSYM, adaylara sonuç belgesi göndermeyecektir.