TGRT Haber
Benim Sayfam
24°
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Ali Koç Sadettin Saran oy farkı son dakika! FB seçiminde oy oranları

Ali Koç ile Sadettin Saran arasındaki oy farkı belli oldu. Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda sonuçlar açıklanırken Ali Koç Sadettin Saran oy oranları da dikkat çekti.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2025
saat ikonu 20:54
|
GÜNCELLEME:
21.09.2025
saat ikonu 20:58

Bugün binlerce kongre üyesinin katıldığı başkanlık seçiminde sonuçlar netleşti.

ALİ KOÇ SADETTİN SARAN OY FARKI SON DAKİKA

bugün gerçekleşen seçim sonucunda yeni başkan olurken, uzun süre başkanlık yapan 'u 257 oy farkla geçti. Seçim sonrasında yeni başkan Saran oldu. Ali Koç ile Sadettin Saran'ın yarıştığı seçimde 49 bin 268 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyordu. Eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen başkanlık seçiminde oy verme işlemi bitti, sandıklar açıldı.

ALİ KOÇ KAÇ OY ALDI?

Resmi olmayan verilere göre iki isim arasındaki oy farkı 257 olurken yeni başkan Sadettin Saran oldu. 7 yıllık Ali Koç dönemi sona ererken Saran, başkanlık koltuğuna oturacak.

#Futbol
#ali koç
#başkanlık seçimi
#sadettin saran
#Fenerbahçe
#Aktüel
