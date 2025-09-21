Ali Koç Sadettin Saran oy farkı son dakika! FB seçiminde oy oranları

Bugün binlerce kongre üyesinin katıldığı Fenerbahçe başkanlık seçiminde sonuçlar netleşti.

ALİ KOÇ SADETTİN SARAN OY FARKI SON DAKİKA

Sadettin Saran bugün gerçekleşen seçim sonucunda yeni başkan olurken, uzun süre başkanlık yapan Ali Koç'u 257 oy farkla geçti. Seçim sonrasında yeni başkan Saran oldu. Ali Koç ile Sadettin Saran'ın yarıştığı seçimde 49 bin 268 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyordu. Eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen başkanlık seçiminde oy verme işlemi bitti, sandıklar açıldı.

ALİ KOÇ KAÇ OY ALDI?

Resmi olmayan verilere göre iki isim arasındaki oy farkı 257 olurken yeni başkan Sadettin Saran oldu. 7 yıllık Ali Koç dönemi sona ererken Saran, başkanlık koltuğuna oturacak.