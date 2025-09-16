Arda Güler Marsilya maçında oynayacak mı? İşte Real Madrid Marsilya muhtemel 11'ler

Real Madrid ile Marsilya, Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezonun açılış maçında karşı karşıya geliyor. Santiago Bernabeu Stadyumu’nda oynanacak mücadele, Avrupa futbolunun en dikkat çekici karşılaşmaları arasında yer alıyor.

ARDA GÜLER MARSİLYA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, yeni sezonun ilk haftalarına damga vurdu. Xabi Alonso’nun göreve gelmesiyle birlikte daha fazla süre bulmaya başlayan 20 yaşındaki milli futbolcu, La Liga’da oynanan ilk 4 maçın tamamında ilk 11’de sahaya çıktı. Bu karşılaşmalarda 2 gol atan ve 1 asist yapan Arda, Kylian Mbappe ile gösterdiği uyumla dikkat çekti. Marsilya karşısında da sahada olup olmayacağı en çok merak edilen konular arasında bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Real Madrid, Fransa temsilcisi Marsilya’yı kendi sahasında ağırlayacak. Arda Güler’in bu mücadelede de forma giymesi bekleniyor. Xabi Alonso’nun teknik direktörlüğünde takımın yeni oyun düzenine uyum sağlayan genç futbolcu, performansıyla taraftarların büyük ilgisini çekiyor.

REAL MADRİD MARSİLYA MUHTEMEL 11

Real Madrid, yaz transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yaptı. Trent Alexander-Arnold, Mastantuono, Dean Huijsen ve Alvaro Carreras gibi isimlerle güçlenen İspanyol devi, yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. La Liga’da oynadığı 4 maçtan da galibiyetle ayrılan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’ne de iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

İşte iki takımın muhtemel 11’leri:

Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Huijsen, Alaba, Carreras, Tchouameni, Valverde, Mastantuono, Arda Güler, Rodrygo, Mbappe

Marsilya: Rulli, Murillo, Pavard, Balerdi, Emerson, Kondogbia, Hojbjerg, Greenwood, Nadir, Weah, Aubameyang

REAL MADRİD MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Madrid ile Marsilya arasındaki karşılaşma bugün oynanacak. Santiago Bernabeu Stadyumu’nda saat 22.00’de başlayacak maçta düdük Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto’da olacak. Peljto’nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo üstlenecek. Mücadelenin 4. hakemi ise Milos Gigovic olarak belirlendi. Futbolseverlerin merakla beklediği Real Madrid Marsilya maçı tabii platformunda canlı yayınlanacak.