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Bahar dizisine Hakan Meriçler takviyesi

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
12 Kasım 2024 21:28 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 21:38
Bahar dizisine Hakan Meriçler takviyesi

Ekranların sevilen yapımlarından Bahar dizisine ünlü oyuncu Hakan Meriçler de dahil oluyor. Dizinin sıkı takipçileri Hakan Meriçler’in kariyerini araştırıyor.

Bahar dizisi, ikinci sezonuyla Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Hakan Meriçliler, Bahar dizisine Dedektif Edip rolüyle dahil olacak.

Bahar dizisine Hakan Meriçler takviyesi - 1. Resim

HAKAN MERİÇLER KİMDİR?

29 Ocak 1968 yılında İzmir’de doğan Hakan Meriçliler, Türk oyuncudur.

Meriçliler, 1995 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Oyunculuk Bölümünden mezun oldu.

Bahar dizisine Hakan Meriçler takviyesi - 2. Resim

2000 yılında Sivas Devlet Tiyatrosu'na stajyer sanatçı olarak atanan Meriçliler, Devlet Tiyatroları'nda sanatçı olarak görev almaya başladı.

Bahar dizisine Hakan Meriçler takviyesi - 3. Resim

Usta oyuncu 2010 yılında Trabzon Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu.

Devlet Tiyatroları bünyesinde görev aldığı süre içerisinde Meriçliler, Tiyatro Dot gibi özel tiyatrolarda çalışmalar yaptı.

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Kaynak: TGRT Haber

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