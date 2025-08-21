Başakşehir Universitatea Craiova maç sonucu kaç kaç? Turu zora soktu

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında Başakşehir ile Universitatea Craiova karşı karşıya geldi.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçı Universitatea Craiova 2-1'lik skorla kazandı.
Başakşehir tur şansını zora sokarken rövanş maçı 28 Ağustos'ta Romanya'da oynanacak.
Universitatea Craiova, 45+1. dakikada Cicaldau'nun golüyle öne geçti.
61. dakikada Carlos Mora'nın golüyle rakip takım farkı 2'ye çıkardı.
Karşılaşmanın skorunu belirleyen sayı ise 87. dakikada Ebosele'den geldi.
Ion Oblemenco Stadı'nda oynanacak rövanş mücadelesinde Alman hakem Daniel Schlager düdük çalacak.
Karşılaşmanın ilk 11’leri ise şöyleydi:
Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Ba, Operi, Berat, Deniz, Crespo, Ömer Faruk, Shomurodov, Da Costa.
Univ Craiova: Isenko, Romanchuk, Screciu, Badelj, Mora, Teles, Baluta, Cicaldau, Bancu, Al Hamlavi, Baiaram.