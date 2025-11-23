Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe'ye ağır göndermeler!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor deplasmanına çıktı. Maçın ilk bölümünde 2-0 öne geçen Karadeniz temsilcisi; ardından ise skoru koruyamadı ve kırmızı kartın da olduğu süreçte, heyecanlı mücadele 5-2 Fenerbahçe lehine sonuçlandı. Ardından ise Çaykur Rizespor, sosyal medyadan Fenerbahçe'ye ve hakeme göndermelerde bulundu.

ÇAYKUR RİZESPOR'DAN FENERBAHÇE MAÇI İÇİN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

https://x.com/CRizesporAS/status/1992668288380506494?s=20

https://x.com/CRizesporAS/status/1992678876221407372?s=20

ÇAYKUR RİZESPOR'DA SON DURUM

Trendyol Süper Lig'de inişli çıkışlı dönemlerden geçen Çaykur Rizespor, 13 maçta 14 puan topladı ve lig tablosunda 11. sırada yer aldı.