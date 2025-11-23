Fenerbahçe'de Marco Asensio'dan karakter vurgusu!

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanında 2-0'dan döndü ve 5-2 galip geldi. Sarı lacivertlilerin yıldız isimleri, zorlu maç sonrasında önemli tespitlerde bulundu.

FENERBAHÇE'DE MARCO ASENSIO'DAN KARAKTER DETAYI

"Çok erken 2 gol yedik. Devre arasında inancımızı artırmamız gerektiğini konuştuk. İkinci yarı sahadaki dizilişimizi değiştirdik. Bunu da en iyi şekilde gösterdik saha içinde. Ne kadar birlik olduğumuzu da gösterdik. Sonuna kadar inandığımızı gösterdik. Takım her geçen gün üstüne koyarak devam ediyor. Sahaya karakter koyduk. Güzel bir geri dönüş yaptık. İlk gol aslında, sonuna kadar inanmanın bir ürünüydü. İlk golü bulunca her şeyin değişeceğini düşünüyorduk."

DORGELES NENE'DEN TAKIMDAŞLIK MESAJI

"2-0'dan sonra kafalarımızı kaldırmamız gerektiğini düşünüyordum. Oyunumuzu devam ettirmemiz gerekiyordu güçlü şekilde. İlk yarı çok iyi işler çıkarmadık. İyi ve kaliteli bir takım olduğumuzu göstermeliydik. Devre arasında çok konuştuk, ikinci yarı farklı bir yüz ile gücümüzü gösterdik. Bu takım açısından çok önemliydi. Çok mutluyum. Takımıma yardımcı olduğum için mutluyum. Kolektif çalışmanın ürünü, beraber yapıyoruz her şeyi. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor."