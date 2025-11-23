Menü Kapat
15°
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Marco Asensio'dan karakter vurgusu!

Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Marco Asensio ve Dorgeles Nene, Çaykur Rizespor zaferi sonrasında açıklamalar yaptı. İspanyol oyuncu, ortaya karakter koyduklarının altını çizdi.

Fenerbahçe'de Marco Asensio'dan karakter vurgusu!
, deplasmanında 2-0'dan döndü ve 5-2 galip geldi. Sarı lacivertlilerin yıldız isimleri, zorlu maç sonrasında önemli tespitlerde bulundu.

Fenerbahçe'de Marco Asensio'dan karakter vurgusu!

FENERBAHÇE'DE MARCO ASENSIO'DAN KARAKTER DETAYI

"Çok erken 2 gol yedik. Devre arasında inancımızı artırmamız gerektiğini konuştuk. İkinci yarı sahadaki dizilişimizi değiştirdik. Bunu da en iyi şekilde gösterdik saha içinde. Ne kadar birlik olduğumuzu da gösterdik. Sonuna kadar inandığımızı gösterdik. Takım her geçen gün üstüne koyarak devam ediyor. Sahaya karakter koyduk. Güzel bir geri dönüş yaptık. İlk gol aslında, sonuna kadar inanmanın bir ürünüydü. İlk golü bulunca her şeyin değişeceğini düşünüyorduk."

Fenerbahçe'de Marco Asensio'dan karakter vurgusu!

DORGELES NENE'DEN TAKIMDAŞLIK MESAJI

"2-0'dan sonra kafalarımızı kaldırmamız gerektiğini düşünüyordum. Oyunumuzu devam ettirmemiz gerekiyordu güçlü şekilde. İlk yarı çok iyi işler çıkarmadık. İyi ve kaliteli bir takım olduğumuzu göstermeliydik. Devre arasında çok konuştuk, ikinci yarı farklı bir yüz ile gücümüzü gösterdik. Bu takım açısından çok önemliydi. Çok mutluyum. Takımıma yardımcı olduğum için mutluyum. Kolektif çalışmanın ürünü, beraber yapıyoruz her şeyi. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor."

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'NİN SIRADAKİ MAÇI KİMİNLE?
Gelecek hafta; Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de sahaya çıkacak.
İlgili Haber
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan tüm takıma övgü: "Hepsi oynamayı hak ediyor"
Fenerbahçe'nin 5 gollü zaferinde Önder Özen tespiti: Şampiyonluğun şifresini verdi!
