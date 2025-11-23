Menü Kapat
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan tüm takıma övgü: "Hepsi oynamayı hak ediyor"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Çaykur Rizespor zaferinin ardından açıklamalarda bulundu. Genç çalıştırıcı, takımına dair olumlu bir yaklaşım sergiledi.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan tüm takıma övgü:
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 5-2 ile geçti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, maçı ve oyuncularını değerlendirdi.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan tüm takıma övgü: "Hepsi oynamayı hak ediyor"

FENERBAHÇE'DE DOMENICO TEDESCO'DAN ANLAMLI YAKLAŞIM

"Özel bir şey söylemedim devrede, sakin olmalarını ve inanmalarını söyledim. Oyun planına, gücümüze inanmalarını, panik yapmamalarını söyledim. Bu bütün takım olarak alınmış bir galibiyet. Takımdaki enerjiyi görüyorsunuz, ilk oyuncudan son oyuncuya kadar. Her oyuncu benim için aynıdır. Maalesef sahaya 11 oyuncu çıkarabiliyorum, imkânım olsa herkesi aynı anda sahaya sürerdim. Hepsi oynamayı hak ediyor. Bu galibiyet kalitemizin ürünü bir galibiyet. Çok mutluyum. Galatasaray maçını bu akşam da konuşmayı tercih etmiyorum çünkü daha 1 saat önce çok zor bir maçı kazandık. Birazcık sevinerek kutlayabiliriz. Belki 1 saat. Çünkü futbolda çok fazla zaman yok. Sonrasında Ferencvaros'u düşüneceğiz. Aklım o karşılaşmada."

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan tüm takıma övgü: "Hepsi oynamayı hak ediyor"

