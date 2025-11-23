Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski ayrılığı: Bundesliga'dan talipler!

Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen Sebastian Szymanski için kritik süreç başladı. Polonyalı yıldız, an itibarıyla rotayı Almanya'ya çevirdi.

FENERBAHÇELİ YILDIZA ALMANYA'DAN YOĞUN İLGİ

Bundesliga ekipleri Eintracht Frankfurt, RB Leipzig ve FC Köln; Sebastian Szymanski transferi için devreye girdi. Halihazırda Fenerbahçe'nin 15 milyon Euro civarlarında bonservis beklediği dönemde, sürpriz veda için Ocak ayı işaret edildi.

SEBASTIAN SZYMANSKI VE PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 20 maça çıkıp 948 dakika süre alan Szymanski, 2 gol ve 2 asistlik istatistik yakaladı.