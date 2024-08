Bingöl'deki sarsıntılar sonrası uzmanından uyarı: 7.4'ten büyük deprem yaşanabilir

20 Ağustos 2024 15:44 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 15:47

Ülkemizin çeşitli illerinde sarsıntılar yaşanmaya devam ederken Bingöl'de fay hattı var mı, nereden geçiyor merak ediliyorken Dr. Kenan Akbayram uyarıda bulundu.

BİNGÖL'DE DEPREM BEKLENİYOR MU?

Bingöl Üniversitesi Enerji, Çevre ve Doğal Afet Araştırmaları Merkezinde çalışan Dr. Kenan Akbayram, son günlerde sarsıntıların devam ettiği Bingöl için şu sözleri söyledi:

''Bingöl ve çevresinde uzun yıllardır fay ve zemin araştırmaları yapıyoruz, depremde zeminlerin nasıl davranacağına dair. Bu tabi büyük bir grup olarak yapıyoruz. Çok başka üniversitelerden hocalarımızla çalışıyoruz. Bingöl çevresinde son birkaç gündür gerçekleşen depremler oluyor. Bunlar tabi 2023 depremlerinden sonra insanların hassasiyeti arttı. Bingöl herkesin bildiği üzere çok önemli fay kuşaklarının kesiştiği bir yerde oturuyor.

Bu yüzden Bingöl'de büyük depremler maalesef bekliyoruz. Bunlardan bir tanesi her zaman söylediğimiz gibi Yedisu Fay zonu dediğimiz alanda olabilecek 7.2, 7.4'lük bir deprem. Bu kuzey Anadolu fay zonu oluyor. Uzun yıllardır bu deprem gerçekleşmedi, bu depremin zamanı geçti ve her an olabilir. Bunun yanında Bingöl'ün ana yerleşim yani merkez ilçesinin kesen doğu Anadolu fay zonunun kolları var, burada maalesef deprem bekliyoruz.

Doğu Anadolu fay zonu 2023 depremleri sonrasında baktığımız zaman tümüyle hemen hemen kırıldı. Kırılmayan tek bir bölge Bingöl bölgesi kaldı. Burası iste kabaca Ilıcalar'la Palu civarı veya Hazar gölüne doğru olan alan denilebilir. Burada da büyük depremler maalesef bekliyoruz. Bunun dışında Bingöl çevresinde bu büyük depremler nedeniyle oluşmuş bazı fay zonları var”

BİNGÖL'DE FAY HATTI VAR MI, NEREDEN GEÇİYOR?

Kuzey Anadolu fayı ile Doğu Anadolu arasında kalan Bingöl'de Varto fayı bulunuyor.

İlçe birinci deprem bölgeleri arasında yer aldı.