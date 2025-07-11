İzin düzenlemesinde kurallar sil baştan: Çalışanlar için yeni dönem!

Anayasa’nın 50’nci maddesi işçilere ücretli hafta tatili, bayram tatili ve yıllık izin hakkı tanırken, bu hakların nasıl uygulanacağına dair düzenlemeler İş Kanunu’nda yer alıyor. İş Kanunu’nun 46’ncı maddesine göre, işçiye her yedi günlük zaman diliminde en az 24 saat kesintisiz hafta tatili verilmesi gerekiyor. Hafta tatiline hak kazanmak için işçinin tatil öncesinde en az 6 gün çalışmış olması şart. Ayrıca mazeret izni ya da raporlu olunan günler de çalışılmış gün kabul ediliyor.

Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre, 24 saatin altında hafta tatili verilmesi halinde, bu tatil geçerli sayılmıyor. Hatta işçi sadece bir saat dahi çalıştırılsa, hafta tatilinin hiç kullandırılmadığı kabul ediliyor.

HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞAN İŞÇİNİN ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

Mevzuata göre işçinin hafta tatilinde çalıştırılması yasak. Ancak uygulamada işçiden işe girişte bu günlerde de çalışabileceğine dair onay alınabiliyor. 4857 Sayılı İş Kanunu’nda, hafta tatilinde çalışmanın ücretine dair özel bir düzenleme yer almasa da, fazla mesai ücreti genel esaslara göre belirleniyor.

Kanuna göre fazla çalışma ücreti, yüzde 50 zamlı ödeniyor. Örneğin saatlik ücreti 100 TL olan bir işçiye fazla çalıştığı her saat için 150 TL ödeniyor. Hafta tatili günü yapılan çalışma da Yargıtay tarafından bu kapsamda değerlendiriliyor. Bu nedenle, hafta tatilinde çalışan işçiye bir günlük ücretsiz tatil hakkı saklı kalmak üzere, ayrıca 1,5 günlük zamlı ücret ödenmesi gerekiyor.

İşçi isterse bu çalışmaları ücret olarak değil, serbest zaman olarak da kullanabiliyor. Böyle bir durumda, fazla çalıştığı her 1 saat için 1,5 saat serbest zaman talep edebiliyor. Yargıtay da hafta tatilinde çalışmanın karşılığı olarak 1,5 günlük izin kullandırılmasını uygun buluyor.

TURİZM SEKTÖRÜNE ÖZEL HAFTA TATİLİ UYGULAMASI

TBMM’de geçtiğimiz günlerde kabul edilen yasa değişikliğiyle, turizm sektöründe çalışan işçiler için hafta tatili uygulamasında önemli bir değişiklik yapıldı. Yeni düzenlemeye göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan turizm işletme belgesi almış konaklama tesislerinde çalışan işçiler, 6+1 kuralı yerine 10+1 kuralıyla çalışabilecek.

Yani bu işçiler 10 gün aralıksız çalıştırıldıktan sonra 11’inci gün hafta tatiline çıkabilecek. Bu süre zarfında yapılan çalışmalar, normal haftalık tatil uygulamasındaki gibi fazla çalışma sayılmayacak. Hafta tatilinde yapılan normal çalışma süresi kadar mesai, fazla çalışmadan sayılmayacak, dolayısıyla bu işçilerin zamlı ücret ya da serbest zaman hakkı doğmayacak.