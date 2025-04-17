Birçok hastalığa iyi geliyor: Uçkun ya da yayla muzu olarak bilinen dağ lezzetinin fiyatı belli oldu!

Doğu Anadolu'nun yüksek rakımlı bölgelerinde doğal olarak yetişen ve yöre halkının "ışkın" ya da "yayla muzu" olarak adlandırdığı ekşimsi uçkun bitkisinin bir destesi, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 100 TL'den alıcı buluyor. Dağların zorlu yamaçlarından toplanan bu bitki, bölgedeki işsiz vatandaşlar için önemli bir geçim kaynağı oluşturuyor...

Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde kendiliğinden yetişen ve ‘yayla muzu' olarak bilinen uçkun bitkisinin destesi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 100 TL'den satışa çıkarıldı. Dağların yüksek kesimlerinde büyük zorluklarla toplanan bitki, iş imkânı olmayan çoğu insanın da geçim kaynağı oldu.

GEÇİM KAYNAĞI OLDU

İşsiz vatandaşlar bin bir zorlukla topladıkları uçkunları torbalarla getirdikleri şehir merkezindeki ana caddelerde satışa sunarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Bölge insanı tarafından büyük bir beğeniyle tükettiği ve özellikle sarılık, tansiyon, mide rahatsızlıkları ve diyabet gibi hastalıklara iyi geldiği öne sürülen uçkun bitkisinin bu sene az olması ise dikkat çekti.

DESTESİ 100 LİRA!

Bu sene zar zor getirdikleri uçkunun destesini 100 TL'den sattıklarını belirten Selim Duman, "Her sene olduğu gibi dağlarda yetişen uçkunları getirdik ama bu sene yok denecek kadar az diyebiliriz. İklim değişikliği mi ya da bir sene yetişip bir sene yetişmiyor mu onu anlamadık. Yüksekova'da 300'e yakın kişi bununla geçimini sağlıyor. Az olduğu içinde destesini 100 TL'den satıyoruz" dedi.