Burdur Tefenni Kaymakamı Ömer Faruk Ateş Hakkari Derecik Kaymakamlığına atandı

02 Temmuz 2024 11:19 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 11:22

Hakkari Vali Yardımcısı Abdülkadir Işık, Derecik Kaymakamı olarak görev yaptı

Hakkari Vali Yardımcısı Abdülkadir Işık, Derecik Kaymakamı olarak görev yaptı

Hakkari Derecik ilçesi Kaymakamı Abdülkadir Işık’ın Hakkari Vali Yardımcılığı görevine tayin edilmesiyle Burdur Tefenni Kaymakamı Ömer Faruk Ateş, Hakkari Derecik ilçesine Kaymakamlık görevine getirildi.

ÖMER FARUK ATEŞ KİMDİR?

1994 yılında Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da dünyaya gelen Ömer Faruk Ateş, ilk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. Üniversite hayatına Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümüyle başlayan Ateş, 2019 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan kaymakam adaylığı sınavını kazandı.

Bilecik Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği görevine başlayan Ömer Faruk Ateş, kaymakamlık kariyerine Diyarbakır-Yenişehir ve Rize-Pazar ilçelerinde, mülkiye müfettişi refakatindeki teftiş stajlarını ise Denizli ve Adana illerinde tamamladığı stajlarla başladı.

Stajlarının ardından Çorum-Ortaköy ve Konya-Çeltik ilçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı. Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremin altından 3 ay Malatya’da Koordinatör Kaymakam olarak çalıştı.

İyi derecede İngilizce bilen Ömer Faruk Ateş, İngiltere’nin başkenti Londra’da 7 ay yurt dışı eğitimi aldı.

ÖMER FARUK ATEŞ NERELERDE GÖREV YAPTI?

30 yaşındaki Ömer Faruk Ateş, mülkiye müfettişi stajlarını Diyarbakır, Rize, Denizli ve Adana illerinde tamamladıktan sonra Çorum-Ortaköy, Konya-Çeltik ilçelerinde Kaymakam Vekili ve 3 ay Malatya’da Koordinatör Kaymakam olarak görev yaptı.

ÖMER FARUK ATEŞ HAKKARİ DERECİK KAYMAKAMI OLARAK ATANDI

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Burdur Tefenni Kaymakamı Ömer Faruk Ateş, Hakkari Derecik Kaymakamlığına tayin edildi.