Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

C31K nedir açılımı ne? C31K isimli gruba operasyonda 30 gözaltı

Telegram ve Discord’da uygunsuz içeriklerde bulunan siber suç örgütü C31K isimli topluluğa yönelik düzenlenen operasyonda 30 kişi gözaltına alınırken gruba dair ayrıntılar merak edilmeye başlandı.

C31K nedir açılımı ne? C31K isimli gruba operasyonda 30 gözaltı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.09.2025
saat ikonu 19:15
|
GÜNCELLEME:
12.09.2025
saat ikonu 19:15

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın denetiminde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Telegram ve Discord benzeri popüler dijital iletişim mecralarında örgütlenen ve kendilerine C31K ismini veren ağına yönelik baskınlar yapıldı.

C31K nedir açılımı ne? C31K isimli gruba operasyonda 30 gözaltı

Bu tehlikeli yapının, cinsel istismar, , kadınlara karşı şiddet eğilimi taşıyan içerikler ve kin-nefret yayma gibi suçlarla bağlantılı olduğu açıklandı.

14 şehirde eş zamanlı gerçekleştirilen aramalarda 17’si suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 30 zanlı gözaltına alındı.

C31K nedir açılımı ne? C31K isimli gruba operasyonda 30 gözaltı

C31K GRUBU NEDİR VE ANLAMI NE?

C31K, son zamanlarda sosyal medya ve sanal platformlarda adından sık sık bahsedilen bir siber suç yapılanması olarak tanınıyor.

Grubun anlamı Cehennemin 31. Katı olarak biliniyor ve bu ifade, üyelerinin paylaştığı içerikleri temsil ediyor.

Bu topluluk, özellikle cinsel istismar başta olmak üzere tehdit, taciz ve nefret söylemi gibi eylemlerle ilişkilendiriliyor.

