C31K nedir açılımı ne? C31K isimli gruba operasyonda 30 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın denetiminde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Telegram ve Discord benzeri popüler dijital iletişim mecralarında örgütlenen ve kendilerine C31K ismini veren siber suç ağına yönelik baskınlar yapıldı.

Bu tehlikeli yapının, cinsel istismar, tehdit, kadınlara karşı şiddet eğilimi taşıyan içerikler ve kin-nefret yayma gibi suçlarla bağlantılı olduğu açıklandı.

14 şehirde eş zamanlı gerçekleştirilen aramalarda 17’si suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 30 zanlı gözaltına alındı.

C31K GRUBU NEDİR VE ANLAMI NE?

C31K, son zamanlarda sosyal medya ve sanal platformlarda adından sık sık bahsedilen bir siber suç yapılanması olarak tanınıyor.

Grubun anlamı Cehennemin 31. Katı olarak biliniyor ve bu ifade, üyelerinin paylaştığı içerikleri temsil ediyor.

Bu topluluk, özellikle cinsel istismar başta olmak üzere tehdit, taciz ve nefret söylemi gibi eylemlerle ilişkilendiriliyor.