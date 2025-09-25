Menü Kapat
22°
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Defne Kurt kimdir, kaç yaşında? Milli para yüzücü dünya şampiyonu oldu

Singapur'da gerçekleştirilen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcumuz Defne Kurt, altın madalya kazandı. Vatandaşlar tarafından Defne Kurt kimdir, kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor.

Defne Kurt kimdir, kaç yaşında? Milli para yüzücü dünya şampiyonu oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2025
saat ikonu 16:27
|
GÜNCELLEME:
25.09.2025
saat ikonu 16:27

Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre milli sporcumuz Defne Kurt, 100 metre kelebek açık yaş kadınlar S10 kategorisinde 1.03.91'lik derecesiyle oldu.

Milli sporcumuz daha önceden elde ettiği Avrupa rekorunun da yeni sahibi olmayı başardı. Şampiyonada ise 3. altın madalyasını kazandı.

Vatandaşlar tarafından ise Defne Kurt kimdir, kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor.

Defne Kurt kimdir, kaç yaşında? Milli para yüzücü dünya şampiyonu oldu

DEFNE KURT KİMDİR?

Defne Kurt, 4 Mayıs 2001 yılında dünyaya geldi. Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu olan Defne Kurt, Türkiye'yi ilk olarak 2014 yılında Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen FINA Dünya Yüzme Şampiyonası'nda temsil etti.

2025 Dünya Şampiyonası'nda 100 metre kelebek açık yaş kadınlar S10 kategorisi haricinde 50 m serbest stil yarışında ve 200 m bireysel karışık yarışında da altın madalya kazandı.

Defne Kurt kimdir, kaç yaşında? Milli para yüzücü dünya şampiyonu oldu

DEFNE KURT KAÇ YAŞINDA?

4 Mayıs 2001 yılında doğan Defne Kurt, 25 Eylül 2025 tarihi itibarıyla 24 yaşındadır.

