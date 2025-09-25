Defne Kurt kimdir, kaç yaşında? Milli para yüzücü dünya şampiyonu oldu

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre milli sporcumuz Defne Kurt, 100 metre kelebek açık yaş kadınlar S10 kategorisinde 1.03.91'lik derecesiyle dünya şampiyonu oldu.

Milli sporcumuz daha önceden elde ettiği Avrupa rekorunun da yeni sahibi olmayı başardı. Şampiyonada ise 3. altın madalyasını kazandı.

Vatandaşlar tarafından ise Defne Kurt kimdir, kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor.

DEFNE KURT KİMDİR?

Defne Kurt, 4 Mayıs 2001 yılında dünyaya geldi. Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu olan Defne Kurt, Türkiye'yi ilk olarak 2014 yılında Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen FINA Dünya Yüzme Şampiyonası'nda temsil etti.

2025 Dünya Şampiyonası'nda 100 metre kelebek açık yaş kadınlar S10 kategorisi haricinde 50 m serbest stil yarışında ve 200 m bireysel karışık yarışında da altın madalya kazandı.

DEFNE KURT KAÇ YAŞINDA?

4 Mayıs 2001 yılında doğan Defne Kurt, 25 Eylül 2025 tarihi itibarıyla 24 yaşındadır.