EBA planlı bakım ne zaman bitecek, neden açılmıyor? Sınıf listeleri merak ediliyor

Türkiye genelinde MEB dijital eğitim platformu Eğitim Bilişim Ağı'na erişimde yaşanan sorunlar gündeme geldi.

Özellikle yeni eğitim yılının yaklaşmasıyla birlikte, EBA planlı bakım çalışmasının ne zaman biteceği merak ediliyor.

EBA NE ZAMAN AÇILACAK?

EBA planlı bakım çalışmasının Ağustos ayı sonuna doğru tamamlanması bekleniyor.

Resmi bir duyuru olmasa da, MEB'in önceki yıllardaki uygulamalarına bakıldığında sistemin en geç 1 Eylül Pazartesi günü erişime açılacağı öngörülüyor.

Öte yandan sınıf atlatma işlemleri, şube sınıf güncellemeleri ve e-kurs kayıtları bu dönemde aktif hale gelecek.

EBA planlı bakım çalışması, MEB’in düzenli olarak gerçekleştirdiği bir süreç.

Bu bakımlar, platformun veri tabanını optimize etmek ve yeni eğitim içeriklerini entegre etmek için gerçekleştirilir.