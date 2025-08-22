Menü Kapat
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Edson Alvarez kimdir, Fenerbahçe'den ne kadar maaş alacak? Bonservis değeri ve istatistikleri gündemde

Fenerbahçe yeni transferi Edson Alvarez'i resmen duyurdu. Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yapılan açıklamanın ardından Edson Alvarez kimdir, Fenerbahçe'den ne kadar maaş alacak soruları gündeme geldi. Oyuncu sağlık kontrolleri için İstanbul'a gelecek.

yeni sezon çalışmalarına son sürat devam ediyor. Orta sahayı güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler Edson Alvarez transferini resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

Fenerbahçe tarafından yapılan duyuruda oyuncunun sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a davet edildiği belirtildi. Taraftarlar tarafından Edson Alvarez kimdir, Fenerbahçe'den ne kadar maaş alacağı merak edilmeye başlandı.

EDSON ALAVEREZ KİMDİR, İSTATİSTİKLERİ?

Edson Alvarez, 24 Ekim 1997 yılında Meksika'nın Tlalnepantla şehrinde dünyaya geldi. 1,90 boyundaki ön libero oyuncusu kariyerine CF America U17 takımında başladı.

Sırayla America Coapa, CF America U20, America, ve West Ham takımlarında oynayan Edson Alvarez'in Transfermark verilerine göre 25 milyon Euro değeri bulunuyor.

Geçtiğimiz sezon ekiplerinden West Ham'da forma giyen Edson Alvarez, 31 maçta 2 bin 3 dakika süre buldu. Bu karşılaşmalarda 1 asist yapan yıldız futbolcu sadece 7 sarı kart gördü.

EDSON ALVAREZ FENERBAHÇE'DEN NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Edson Alvarez'in Fenerbahçe'den ne kadar maaş alacağı hakkında bir açıklama yapılmadı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı-lacivertliler Edson Alvarez için West Ham'a 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Satın alma opsiyonunun ise 22 milyon Euro olduğu iddia edildi.

