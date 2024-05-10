Emlak vergisi eDevlet sisteminde bulunan İnternet Vergi Dairesi bölümünden ödenebiliyor

10 May 2024 10:14 - Güncelleme : 10 May 2024 10:15

Ev sahiplerini ilgilendiren emlak vergisi ödemelerinin ilk taksitlerinin ödemeleri başladı.

Vatandaşlar tarafından ödemelerinin son ödeme tarihi ve internet üzerinden nasıl ödeneceği merak ediliyor.

Emlak vergisinin ilk taksitinin son ödeme tarihi 31 Mayıs olarak açıklandı.

Emlak vergisini internet üzerinden ödemek için vatandaşların e-Devlet sistemine giriş yaparak İnternet Vergi Dairesi sekmesine girmeleri gerekiyor.

Karşılarına çıkan ekrandan vergi ödemelerini gerçekleştirebilir.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden de vergi ödeme işlemi yapılabiliyor.

Ayrıca vatandaşlar gayrimenkullerinin bağlı olduğu belediyenin banka hesabına havale ya da EFT yaparak da vergilerini ödeyebiliyor.