Eylül ayı İOKBS yattı mı bursluluk parası ne zaman yatacak?

2025 senesi İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), diğer adıyla Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS), kazanma hakkı elde eden öğrenciler, burs ödemelerinin hangi tarihte yapılacağını ve Eylül 2025 ödemelerinin durumunu sorguluyor.

İOKBS VE PYBS EYLÜL ÖDEMELERİ YATTI MI?

İOKBS ve PYBS burs ödemeleri her ayın 25’ine kadar öğrencilerin banka hesaplarına gönderiliyor.

Eylül 2025 ödemeleri için şu an resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, geçmiş senelerde ödemelerin ayın 24’ü ile 25’i arasında yapıldığı biliniyor.

Ödemelerin Vakıfbank ve PTT şubeleri üzerinden gerçekleştirildiği belirtilirken, öğrenciler kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden yahut banka hesaplarından burslarını alabiliyor.

2025 İOKBS NE KADAR OLDU?

2025 senesi için İOKBS burs tutarı, memur maaş katsayılarına bağlı biçimde güncellendi.

Temmuz 2025 itibarıyla duyurulan verilere göre, aylık burs miktarı 2.328,72 TL olarak saptandı.