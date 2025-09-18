Menü Kapat
23°
Editor
Editor
 Erdem Avsar

Eylül ayı İOKBS yattı mı bursluluk parası ne zaman yatacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her ay sürekli olarak yatırılan İOKBS burslarının ödeme planı Eylül ayının son günlerine yaklaşırken ilgi odağı oldu.

Eylül ayı İOKBS yattı mı bursluluk parası ne zaman yatacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.09.2025
saat ikonu 20:17
|
GÜNCELLEME:
18.09.2025
saat ikonu 20:17

2025 senesi ve Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), diğer adıyla Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS), kazanma hakkı elde eden öğrenciler, ödemelerinin hangi tarihte yapılacağını ve Eylül 2025 ödemelerinin durumunu sorguluyor.

Eylül ayı İOKBS yattı mı bursluluk parası ne zaman yatacak?

İOKBS VE PYBS EYLÜL ÖDEMELERİ YATTI MI?

İOKBS ve PYBS burs ödemeleri her ayın 25’ine kadar öğrencilerin banka hesaplarına gönderiliyor.

Eylül 2025 ödemeleri için şu an resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, geçmiş senelerde ödemelerin ayın 24’ü ile 25’i arasında yapıldığı biliniyor.

Ödemelerin Vakıfbank ve PTT şubeleri üzerinden gerçekleştirildiği belirtilirken, öğrenciler kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden yahut banka hesaplarından burslarını alabiliyor.

Eylül ayı İOKBS yattı mı bursluluk parası ne zaman yatacak?

2025 İOKBS NE KADAR OLDU?

2025 senesi için İOKBS burs tutarı, memur maaş katsayılarına bağlı biçimde güncellendi.

Temmuz 2025 itibarıyla duyurulan verilere göre, aylık burs miktarı 2.328,72 TL olarak saptandı.

