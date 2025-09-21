FC 26 Mobile ne zaman çıkacak? Büyük güncellemeye geri sayım başladı

Dünyanın en popüler futbol simülasyonu oyun serilerinden biri olan FC'nin yeni oyunu erken erişime açıldı. FC 26 adlı oyunu ön sipariş sürecinde satın alan kullanıcılar 19 Eylül 2025 tarihi itibarıyla oyunu oynamaya başladı.

PC ve konsol sürümlerinde başlayan erken erişim sürecinin ardından FC 26 Mobile'in ne zaman çıkacağı gündeme geldi.

FC 26 MOBİLE NE ZAMAN ÇIKACAK?

EA Games tarafından açıklanan bilgilere göre FC 26 Mobile, 26 Eylül 2025 tarihinde çıkış yapacak. FC serisinin telefon versiyonunda genel olarak yeni sürümler güncelleme yapılarak entegre ediliyor.

Bu kapsamda oyuncuların yeni bir oyun indirmesine gerek kalmıyor. 26 sezon güncellemesi ise 26 Eylül 2025 tarihinde App Store ve Play Store üzerinden yapılabilecek. Ayrıca FC 26 ile birlikte eklenen Türkçe spiker de FC 26 Mobile'da yer alacak.

FC 26 MOBİLE KAÇ GB OLACAK?

FC 26 Mobile'ın kaç GB depolama alanı kaplayacağı ise henüz açıklanmadı. Oyunun mevcut sürümü App Store'da yer alan bilgilere göre 229.6 MB yer kaplıyor. Ancak oyun içi güncellemeler ile birlikte bu depolama alanı daha da artıyor. Bu kapsamda FC 26 Mobile'ın da benzer bir depolama alanına ihtiyaç duyacağı tahmin ediliyor.