Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

FC 26 Mobile ne zaman çıkacak? Büyük güncellemeye geri sayım başladı

EA Games tarafından geliştirilen FC 26'nın konsol ve PC sürümü erken erişime çıktı. PC ve konsol sürümünde erken erişim sürecinin başlamasının ardından oyuncular FC 26 Mobile ne zaman çıkacağını araştırmaya başladı.

FC 26 Mobile ne zaman çıkacak? Büyük güncellemeye geri sayım başladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2025
saat ikonu 15:59
|
GÜNCELLEME:
21.09.2025
saat ikonu 15:59

Dünyanın en popüler futbol simülasyonu oyun serilerinden biri olan FC'nin yeni oyunu erken erişime açıldı. FC 26 adlı oyunu ön sipariş sürecinde satın alan kullanıcılar 19 Eylül 2025 tarihi itibarıyla oyunu oynamaya başladı.

PC ve konsol sürümlerinde başlayan erken erişim sürecinin ardından FC 26 Mobile'in ne zaman çıkacağı gündeme geldi.

FC 26 Mobile ne zaman çıkacak? Büyük güncellemeye geri sayım başladı

FC 26 MOBİLE NE ZAMAN ÇIKACAK?

EA Games tarafından açıklanan bilgilere göre FC 26 Mobile, 26 Eylül 2025 tarihinde çıkış yapacak. FC serisinin telefon versiyonunda genel olarak yeni sürümler güncelleme yapılarak entegre ediliyor.

Bu kapsamda oyuncuların yeni bir oyun indirmesine gerek kalmıyor. 26 sezon güncellemesi ise 26 Eylül 2025 tarihinde App Store ve Play Store üzerinden yapılabilecek. Ayrıca FC 26 ile birlikte eklenen Türkçe spiker de FC 26 Mobile'da yer alacak.

FC 26 Mobile ne zaman çıkacak? Büyük güncellemeye geri sayım başladı

FC 26 MOBİLE KAÇ GB OLACAK?

FC 26 Mobile'ın kaç GB depolama alanı kaplayacağı ise henüz açıklanmadı. Oyunun mevcut sürümü App Store'da yer alan bilgilere göre 229.6 MB yer kaplıyor. Ancak oyun içi güncellemeler ile birlikte bu depolama alanı daha da artıyor. Bu kapsamda FC 26 Mobile'ın da benzer bir depolama alanına ihtiyaç duyacağı tahmin ediliyor.

ETİKETLER
#Oyun İncelemesi
#Fc 26
#Fc 26 Mobile
#Futbol Oyunu
#Ea Games
#Oyun Haberleri
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
