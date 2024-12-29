Gassal 2. sezon ne zaman? Çekimlerin tamamlandığı duyuruldu

29 Aralık 2024 14:06 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 14:07

TRT Tabii platformunda yayınlanan Gassal dizisi ilk sezonu ile izleyicilerin büyük beğenisini topladı. İlk bölümü 4 milyona yakın kişi tarafından izlenen dizinin ikinci sezonunun çekimlerinin tamamlandığı açıklandı. Çekimlerin tamamlanmasının ardından Gassal 2. sezon ne zaman çıkacağı gündem oldu. Dizinin ikinci sezonunun 2025 yılında yayınlanması bekleniyor

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Reklam afişleri ile daha yayınlanmadan gündem olan Gassal dizisi ilk sezonu ile izleyicilerden tam not aldı.

Yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir'in oturduğu başrolünde ise Ahmet Kural​'ın yer aldığı dizinin ilk bölümü 4 milyona yakın izlendi.

"İçim Yanar" adlı müzik klibi ise 7 günde 3.5 milyona yakın ilenmeye ulaştı.

Büyük bir başarı elde eden dizinin ikinci sezonu hakkında yeni bir açıklama yapıldı.

GASSAL 2. SEZON NE ZAMAN?

TRT Tabii platformunda yayınlanan Gassal dizisinin ikinci sezonunun çekimlerinin tamamlandığı açıklandı.

Dizinin yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak ortaya atılan iddialara göre dizinin 2. sezonu 2025 yılı içerisinde TRT Tabii platformunda yayınlanacak.

GASSAL 2. SEZON OYUNCULARI KİM?

Gassal dizisinin ilk sezonunun oyuncu kadrosunda Ahmet Kural, Sibel Aytan, Muharrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu, Serkan Ercan, Eren Balkan, Ebru Cündübeyoğlu ve Demir Karahan gibi isimler yer alıyor.

Dizinin ikinci sezonunda başrol oyuncusu olarak Hande Soral kadroya dahil olacak.

Hande Soral'ın yanı sıra yeni sezonda Ercan Kesal, Nazan Kesal ve Serhat Kılıç gibi usta oyuncuların da yer alacağı açıklandı.