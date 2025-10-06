Menü Kapat
18°
Greta Thunberg serbest bırakıldı mı? 171 aktivist için sınır dışı kararı

Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonulan Greta Thunberg'in de yer aldığı 171 aktivist için sınır dışı kararı geldi. Tüm dünyanın gündeminde yer alan Sumud Filosu aktivistleri arasında yer alan Greta Thunberg serbest bırakıldı mı merak ediliyor. 171 isim için sınır dışı kararı!

tarafından yapılan açıklamaya göre Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonulan Greta Thunberg de dahil olmak üzere 171 aktivistin Yunanistan ve Slovakya'ya sınır dışı edildiği öğrenildi.

GRETA THUNBERG SERBEST BIRAKILDI MI?

Sumud Filosu'na katılanlar İsrail tarafından alıkonulurken Thunberg'in Yunanistan'dan İsrail'e gelecek uçakla gönderileceği duyurulmuştu. THY uçağı ile cumartesi günü 13 aktivist tahliye edilmişti. Dünyaca ünlü iklim savunucusu Greta Thunberg de sınır dışı edilenler arasında yer alıyor. Sınır dışı edilen aktivistlerin Yunanistan, İtalya, Fransa, İsveç, Polonya, Almanya, Norveç, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Litvanya, Lüksemburg, Finlandiya, Danimarka, İsviçre, Sırbistan, ABD ve Avusturya ülkelerinden olduğu da belirtildi.

SUMUD FİLOSU UÇAĞI İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli Sumud Filosu'nda yer alan Türk vatandaşlar hakkında açıklamada bulunmuştu. 36'sı Türk 137 aktivist 'a geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Geçmişte de üçüncü ülkelere çeşitli insani krizlerden, çeşitli doğal felaketlerden kurtarma tahliye edilmesi konusunda çok yardım sağlamıştık. Bu defa da üçüncü ülkeler bizimle temasta bulundular. Biz imkanlar çerçevesinde üçüncü ülke vatandaşlarının da İsrail'den ayrılması için yardım sağlamaya hazırız" ifadelerini kullandı.

İnsanlık Kazandı: Sumud’un Adımı ve Gazze’nin Direnişi
ETİKETLER
#istanbul
#İsrail
#Greta Thunberg
#Sumud Filosu
#Aktivism
#Küresel Isınma
#Sınır Dışı Edilme
#Aktüel
