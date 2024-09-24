İnsanı son hız ölüme götüren 7 alışkanlık! Bunlardan uzak dur uzun yaşa

24 Eylül 2024 09:22 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 10:21

İnsanoğlu yaratıldığı günden beri uzun yaşamanın sırrının peşine düştü. Uzmanlara göre ise uzun yaşamanın sırrı aslında çok basit. İnsan sağlığı için özellikle 7 kritik alışkanlık insan yaşamına ciddi anlamda etki ediyor. İşte insanı hızla ölüme götüren o alışkanlıklar...

Uzun yaşamın sırrı ile ilgili yapılan bilimsel araştırmalar insan sağlığı açısından 7 alışkanlığın önemine vurgu yapıyor. Uzun yaşamak isteyenlerin uzak durması gereken 7 alışkanlık tek tek sıralandı. Biz de tgrthaber.com olarak sizin için o alışkanlıkları ve yapmanız gerekenleri derledik.

İşte hayatınızı değiştirecek ve yaşam kalitenizi artıracak o alışkanlıklar...

Düzenli ve sağlıklı beslenme

Kaliteli uyku

Hareketsizlik

Sigara kullanmamak

Alkol kullanmamak

Aşırı stres

Yalnızlık

DÜZENLİ VE SAĞLIKLI BESLENMEK

İnsan vücudu, yaradılış gereği düzenli ve sağlıklı gıdaları tüketmek üzerine programlanmıştır. Yemek düzeni olmayan günde 2 öğünden fazla yemek yiyen ve yediği yiyeceklerdeki besin değeri düşük olan insanların metabolizması zaman içinde yavaşlar ve iç organları organik beslenen insana göre daha hızlı yaşlanır. Özellikle yağlı ve şekerli gıdaları sık tüketen insanlarda kal ve damar hastalıklarının görülme oranı da artar. Bu da insanı hızla ölüme götürebilir. O yüzden uzun yaşamın sırlarından biri düzenli ve sağlıklı beslenme olarak kayıtlara geçmiştir.

KALİTELİ UYKU

Uyku insan vücudunun dinlenmesi ve kendini yenilemesi için çok önemlidir. Kaliteli bir uyku ise yetişkin için 7 saat olmalıdır. 7 saatin altında uyuyan bir bireyin kaliteli uyku alışkanlığı yok demektir. Gün içinde yorulan insan vücudunun kendini tamir etmesi için 7 saatlik uyku alışkanlığı edinmek gerekir. Uykunun saati bile çok önemlidir. Saat 22:00 - 05:00 arasında kesintisiz uyumak kaliteli bir uykuya sahip olunduğunu gösterir. Kaliteli bir uyku uzun yaşamanın ikinci sırrıdır.

HARAKETSİZLİK

İnsan vücudu kaslardan oluşur. Hareket etmeyen bir vücut zaman içinde kas kütlesinde ciddi kayba uğrar. Ayrıca hareketsizlik, dışarıdan alınan besinlerin vücutta birikmesine, iç organların yağlanmasına yani aşırı kiloya neden olur. Bu nedenle düzenli olarak spor veya yürüyüş yapmakta fayda vardır. Düzenli hareket etmeyen bir bireyseniz ömrünüzü kısaltıyorsunuz demektir.

SİGARA KULLANMAK

Sigara kullanmanın insan ömrünü kısalttığı bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır. Sigara kullanmak metabolizmanın yavaşlamasını ve kalp damar hastalıklarını artırır. Bu nedenle sigara kullanmak sizi hızla ölüme götürür. Eğer uzun yaşamak istiyorsanız ilk yapmanız gereken şey sigarayı bırakmak olmalı..

ALKOL KULLANMAK

Tıpkı sigara gibi, alkol kullanmanın da insan ömrünü kısalttığı ispatlanmış bir diğer bilimsel çalışmaların başında gelir. Alkol kullanan bireylerin iç organları, alkol kullanmayan bireylere göre daha hızlı yaşlanır. Alkol kullanmak ayrıca beyin sağlığını da ciddi anlamda etkiler. Özetle alkolden uzak duran uzun yaşar...

AŞIRI STRES

Aşırı stresli ortamlarda bulunmak insanı hızla ölüme götüren bir diğer alışkanlıkların başında gelir. Stresli bir iş veya stres altında olunan ortamda olanların bağışıklık sisteminin hızla çöktüğü tespit edilmiştir. Stresli ortam sizi hem fiziksel hem de ruhsal anlamda çökertir. Uzun yaşam için ilk yapılması gereken şey stresli ortamdan uzak durmaktır.

YALNIZLIK

İnsan oğlu fıtratı gereği sosyal bir varlıktır. Yalnız kalmayı tercih eden insanların, sosyalleşmeyi önemseyen bireylere göre daha mutsuz olduğu gözlemlenmiştir. Paylaşmayı seven, sosyal çevresi geniş insanların, içe dönük yalnız insanlara göre daha uzun yaşar. Siz de ömrünüzün uzun olmasını istiyorsanız mutlaka sosyal çevrenize önem verin.

İnsanı hızla ölüme götüren o kötü 7 alışkanlığı ve yapmanız gerekenleri sizler için derledik.