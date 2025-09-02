İsmail Küçükkaya hangi kanala geçti, Halk TV'den ayrıldı mı? Ünlü sunucu açıklama yaptı

Gazeteci İsmail Küçükkaya, yaz döneminin ardından Halk TV ekranlarına geri dönmedi. İsmail Küçükkaya'nın geri dönmemesi üzerine Halk TV'den ayrıldı mı iddiaları gündeme geldi.

Ünlü sunucu iddialar ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamanın ardından İsmail Küçükkaya hangi kanala geçti sorusu gündeme geldi.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA HALK TV'DEN AYRILDI MI?

Ünlü sunucu İsmail Küçükkaya yaptığı açıklamada Halk TV'den ayrıldığını duyurdu. Açıklamada "Halk TV ile toplam 3 yıllık bir sözleşmemiz vardı. Karşılıklı mutabakat sonucunda ortak alınmış bir karar oldu" ifadelerini kullandı.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA HANGİ KANALA GEÇTİ?

İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'den ayrılmasının ardından hangi kanala geçeceği hakkında birçok iddia ortaya atıldı. Now TV, Sözcü TV, Habertürk veya TV100 kanallarından birine geçeceği iddia edilmişti. Ünlü sunucu açıklamasında ise bu konuya da değindi.

İsmail Küçükkaya "Herhangi bir yerle anlaşmış değilim. birkaç teklif var. Şu an değerlendirme aşamasındayım" dedi.

İsmail Küçükkaya 2022 yılında FOX TV'den (şu an adı NOW) Halk TV'ye transfer olmuştu.