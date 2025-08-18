Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Jrokez düşme anı! Neden ve nasıl öldü?

Ankara’da ’Jrokez’ adıyla tanınan yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, 12. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. 29 yaşındaki yayıncı, Eryaman Göksü Mahallesi’nde bulunan Admira sitesindeki evinde meydana gelen olayın ardından ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Jrokez düşme anı! Neden ve nasıl öldü?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.08.2025
saat ikonu 19:13
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
saat ikonu 19:13

’nın Eryaman ilçesinde yaşanan olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. ’Jrokez’ adıyla bilinen Oğuzhan Dalgakıran’ın ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

JROKEZ DÜŞME ANI NASIL OLDU?

Olay, Ankara’nın Eryaman ilçesi Göksü Mahallesi’nde bulunan Admira sitesinde meydana geldi. 26 yaşındaki yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, 12. kattaki evinin balkonundan akşam saat 18.05’te düşerek ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Oğuzhan Dalgakıran, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Jrokez düşme anı! Neden ve nasıl öldü?

Apartman görevlisi Nimettullah Arıkan, yaşanan olaya dair açıklamalarda bulundu. Olay anında izinli olduğunu söyleyen Arıkan, komşularından gelen telefonla haberi aldığını belirtti. Arıkan, olay yerine geldiğinde Dalgakıran’ın yerde hareketsiz yattığını gördüğünü ifade etti. Arıkan, Dalgakıran’ın değerli bir insan olduğunu, komşularıyla selamlaşan ve iyi iletişim kuran biri olduğunu dile getirdi.

JROKEZ NEDEN ÖLDÜ?

Yayıncı Oğuzhan Dalgakıran’ın hayatını kaybetmesiyle ilgili kesin nedeni henüz netlik kazanmadı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Dalgakıran, sonrası ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Otopsi işlemleri için Keçiören Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan cenaze, buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.

Jrokez düşme anı! Neden ve nasıl öldü?

Apartman görevlisi Nimettullah Arıkan, Dalgakıran’ın intihar edeceğine ihtimal vermediğini dile getirdi. Olayın tam olarak nasıl gerçekleştiği henüz bilinmezken, soruşturma sonucu ölüm nedeni netleşecek. Dalgakıran’ın vefatı sonrası cenazesi memleketi Mersin’e götürülerek ailesi tarafından toprağa verilecek.

JROKEZ KİMDİR?

Gerçek adı Oğuzhan Dalgakıran olan Jrokez, 24 Şubat 1999 tarihinde dünyaya geldi. 26 yaşında olan Dalgakıran, sosyal medyada özellikle Twitch üzerinden yaptığı yayınlarla tanınmaya başladı. Daha sonra Kick platformu üzerinden yayınlarını sürdüren Jrokez, geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Instagram’da da oldukça aktif olan Dalgakıran’ın 147 bin takipçisi bulunuyordu.

Yayıncılık kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da bilinen Oğuzhan Dalgakıran, kısa süre önce Aleyna Bozkurt ile evlenmişti. Genç yaşına rağmen ve yayıncılık dünyasında dikkat çekmeyi başaran Dalgakıran’ın ölümü sevenlerini derinden üzdü.

ETİKETLER
#sosyal medya
#ölüm
#düşme
#sosyal-medya
#Ankara
#Jrokez
#Oğuzhan Dalgakıran
#Ankara Eryaman
#Twitch
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.