Jrokez düşme anı! Neden ve nasıl öldü?

Ankara’nın Eryaman ilçesinde yaşanan olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. ’Jrokez’ adıyla bilinen Oğuzhan Dalgakıran’ın ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

JROKEZ DÜŞME ANI NASIL OLDU?

Olay, Ankara’nın Eryaman ilçesi Göksü Mahallesi’nde bulunan Admira sitesinde meydana geldi. 26 yaşındaki yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, 12. kattaki evinin balkonundan akşam saat 18.05’te düşerek ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Oğuzhan Dalgakıran, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Apartman görevlisi Nimettullah Arıkan, yaşanan olaya dair açıklamalarda bulundu. Olay anında izinli olduğunu söyleyen Arıkan, komşularından gelen telefonla haberi aldığını belirtti. Arıkan, olay yerine geldiğinde Dalgakıran’ın yerde hareketsiz yattığını gördüğünü ifade etti. Arıkan, Dalgakıran’ın değerli bir insan olduğunu, komşularıyla selamlaşan ve iyi iletişim kuran biri olduğunu dile getirdi.

JROKEZ NEDEN ÖLDÜ?

Yayıncı Oğuzhan Dalgakıran’ın hayatını kaybetmesiyle ilgili kesin ölüm nedeni henüz netlik kazanmadı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Dalgakıran, düşme sonrası ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Otopsi işlemleri için Keçiören Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan cenaze, buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.

Apartman görevlisi Nimettullah Arıkan, Dalgakıran’ın intihar edeceğine ihtimal vermediğini dile getirdi. Olayın tam olarak nasıl gerçekleştiği henüz bilinmezken, soruşturma sonucu ölüm nedeni netleşecek. Dalgakıran’ın vefatı sonrası cenazesi memleketi Mersin’e götürülerek ailesi tarafından toprağa verilecek.

JROKEZ KİMDİR?

Gerçek adı Oğuzhan Dalgakıran olan Jrokez, 24 Şubat 1999 tarihinde dünyaya geldi. 26 yaşında olan Dalgakıran, sosyal medyada özellikle Twitch üzerinden yaptığı yayınlarla tanınmaya başladı. Daha sonra Kick platformu üzerinden yayınlarını sürdüren Jrokez, geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Instagram’da da oldukça aktif olan Dalgakıran’ın 147 bin takipçisi bulunuyordu.

Yayıncılık kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da bilinen Oğuzhan Dalgakıran, kısa süre önce Aleyna Bozkurt ile evlenmişti. Genç yaşına rağmen sosyal medya ve yayıncılık dünyasında dikkat çekmeyi başaran Dalgakıran’ın ölümü sevenlerini derinden üzdü.