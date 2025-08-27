Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Kardeş Takımı 3 ne zaman çıkacak? Filmin çekimleri sona erdi

Başrollerinde Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram'ın yer aldığı Kardeş Takımı serisinin üçüncü filminin çekimlerin sona erdiği açıklandı. Ceyda Kasabalı'nın sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşımın ardından serinin hayranları Kardeş Takımı 3 ne zaman çıkacağını araştırmaya başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kardeş Takımı 3 ne zaman çıkacak? Filmin çekimleri sona erdi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.08.2025
saat ikonu 12:08
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
saat ikonu 12:08

Kardeş Takımı serisi üçüncü filmiyle beyaz perdeye dönmeye hazırlanıyor. Dizinin başrol oyuncularından olan Fırat Albayram geçtiğimiz haftalarda yaptığı paylaşımda "Ve Kardeş Takımı 3 çekimleri biter" ifadelerini kullandı.

Filmin çekimlerinin sona ermesinin ardından ise Kardeş Takımı 3 ne zaman çıkacağı gündem oldu.

Kardeş Takımı 3 ne zaman çıkacak? Filmin çekimleri sona erdi

KARDEŞ TAKIMI 3 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kardeş Takımı 3 yapılan duyuruya göre 9 Ocak tarihinde vizyona girecek. Filmin ilk aşamada sadece sinema perdesinde çıkacağı daha sonrasında ise dijital platformlara eklenmesi bekleniyor.

Ancak dijital platformlara ne zaman ekleneceğiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili filmin oyuncuları veya yapımcısı tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

Kardeş Takımı 3 ne zaman çıkacak? Filmin çekimleri sona erdi

KARDEŞ TAKIMI 3 OYUNCULARI KİM?

Kardeş Takımı 3 filminin başrollerinde Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram yer alıyor. Dizinin yan rollerinde ise Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Mehmet Aybars Kaya, Gece Işık Demirel ve Berat Efe Parlar gibi isimler bulunuyor.

Dizinin senaryosunu ise Elif Dede kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Bedran Güzel oturuyor.

ETİKETLER
#2026
#Kardeş Takımı 3
#Fırat Albayram
#Ceyda Kasabalı
#Türk Filmleri
#Yeni Film Açıklaması
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.