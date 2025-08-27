Kardeş Takımı 3 ne zaman çıkacak? Filmin çekimleri sona erdi

Kardeş Takımı serisi üçüncü filmiyle beyaz perdeye dönmeye hazırlanıyor. Dizinin başrol oyuncularından olan Fırat Albayram geçtiğimiz haftalarda yaptığı paylaşımda "Ve Kardeş Takımı 3 çekimleri biter" ifadelerini kullandı.

Filmin çekimlerinin sona ermesinin ardından ise Kardeş Takımı 3 ne zaman çıkacağı gündem oldu.

KARDEŞ TAKIMI 3 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kardeş Takımı 3 yapılan duyuruya göre 9 Ocak 2026 tarihinde vizyona girecek. Filmin ilk aşamada sadece sinema perdesinde çıkacağı daha sonrasında ise dijital platformlara eklenmesi bekleniyor.

Ancak dijital platformlara ne zaman ekleneceğiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili filmin oyuncuları veya yapımcısı tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

KARDEŞ TAKIMI 3 OYUNCULARI KİM?

Kardeş Takımı 3 filminin başrollerinde Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram yer alıyor. Dizinin yan rollerinde ise Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Mehmet Aybars Kaya, Gece Işık Demirel ve Berat Efe Parlar gibi isimler bulunuyor.

Dizinin senaryosunu ise Elif Dede kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Bedran Güzel oturuyor.