LoL sezon ne zaman, saat kaçta bitiyor 2025 Ağustos? Yeni sezonun başlayacağı saat duyuruldu

League of Legends'te (LoL) dereceli sezonunun bitmesine kısa bir süre kaldı. Oyuncular tarafından LoL sezon ne zaman, saat kaçta bittiği merak ediliyor. Oyunun geliştiricisi Riot Games resmi internet sitesinden konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada LoL yeni sezon ne zaman, saat kaçta başlayacağı da duyuruldu.

LoL sezon ne zaman, saat kaçta bitiyor 2025 Ağustos? Yeni sezonun başlayacağı saat duyuruldu
Dünyanın en popüler MOBA türündeki oyunlarından biri olan League of Legends'te (LoL) sezon sistemi uygulanıyor. Dereceli modu oynayan oyuncuların, belirli aralıklarla kazandıkları seviyeler sıfırlanıyor. Oyuncular için kritik önem taşıyan bu sıfırlama sezon sonlarında yapılıyor.

Binlerce oyuncu tarafından LoL sezon ne zaman, saat kaçta bittiği ise merak ediliyor.

LoL sezon ne zaman, saat kaçta bitiyor 2025 Ağustos? Yeni sezonun başlayacağı saat duyuruldu

LOL SEZON NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTİYOR 2025 AĞUSTOS?

Oyunun geliştiricisi 'in resmi internet sitesinde açıkladığı bilgilere göre LoL yeni sezon bugün (26 Ağustos 2025 Salı) saat 23.59'da sona erecek. Sezonun sona ermesiyle birlikte dereceli LP miktarı ve aşama ilerlemeleri sıfırlanacak. Ayrıca 15 dereceli oyun kazanarak tamamlanan dereceli ödülü görevi de sıfırlanacak.

LoL sezon ne zaman, saat kaçta bitiyor 2025 Ağustos? Yeni sezonun başlayacağı saat duyuruldu

LOL YENİ SEZON NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR AĞUSTOS 2025?

Riot Games tarafından LoL'un yeni sezonunun ne zaman başlayacağı da açıklandı. Yapılan duyuruya göre LoL yeni sezonu 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 12.00'de başlayacak.

Oyuncular saat 12.00 itibarıyla dereceli oynayarak tekrardan LP ve aşama ilerlemesi kazanabilecekler. Bu tarihe kadar ise dereceli oyunlar aktif olmayacak.

