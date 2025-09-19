Manchester City Napoli maç skoru kaç kaç? City rahat geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta mücadelelerinde Manchester City evinde son İtalya Serie A şampiyonu Napoli ile kozlarını paylaştı.

Etihad Stadı’nda oynanan müsabakada kısa süre önce Napoli’ye transfer olan eski Manchester City futbolcusu Kevin De Bruyne de sahadaydı.

Manchester City, ikinci devresinde iki gol bulduğu maçtan 2-0 üstün ayrıldı. City’nin gollerini 56. dakikada Jeremy Doku ve 65. dakikada Erling Haaland attı.

Haaland böylece Şampiyonlar Ligi’nde 50. golüne ulaştı.

Napoli’de 21. dakikada Di Lorenzo kırmızı kart görerek oyundan ihraç edilirken, Kevin De Bruyne 26. dakikada teknik adam Antonio Conte tarafından kenara alındı.