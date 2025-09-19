Menü Kapat
Hava Durumu
Manchester City Napoli maç skoru kaç kaç? City rahat geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, son Serie A şampiyonu Napoli’yi yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.

’nde ilk hafta mücadelelerinde evinde son İtalya Serie A şampiyonu ile kozlarını paylaştı.

Etihad Stadı’nda oynanan müsabakada kısa süre önce Napoli’ye transfer olan eski Manchester City futbolcusu de sahadaydı.

Manchester City, ikinci devresinde iki gol bulduğu maçtan 2-0 üstün ayrıldı. City’nin gollerini 56. dakikada Jeremy Doku ve 65. dakikada attı.

Manchester City Napoli maç skoru kaç kaç? City rahat geçti

Haaland böylece Şampiyonlar Ligi’nde 50. golüne ulaştı.

Napoli’de 21. dakikada Di Lorenzo kırmızı kart görerek oyundan ihraç edilirken, Kevin De Bruyne 26. dakikada teknik adam Antonio Conte tarafından kenara alındı.

Sıkça Sorulan Sorular

Kevin De Bruyne neden 26. dakikada oyundan çıktı?
Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, taktiksel değişiklik nedeniyle De Bruyne’ü erken dakikada kenara aldı.
#manchester city
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Napoli
#kevin de bruyne
#Erling Haaland
#Jeremy Doku
#Aktüel
