Okan Buruk'un Galatasaray-Beşiktaş derbi maçında olup olmayacağı gündem oldu

25 Ekim 2024 16:27 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 16:51

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bugün öğle saatlerinde rahatsızlanarak ameliyata alındı. Apandisiti patladığı öğrenilen Okan Buruk'un Galatasaray-Beşiktaş maçında oynayıp oynamayacağı ise taraftarlar tarafından merak ediliyor. Henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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Trendyol Süper Lig​'in onuncu haftası kapsamında RAMS Park'ta Galatasaray​, Beşiktaş​ ile karşı karşıya gelecek.

Maçın başlamasına sayılı günler kala sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk​, apandisitinin patlaması üzerine hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre teknik adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Taraftarlar tarafından Galatasaray-Beşiktaş maçında Okan Buruk'un kulübede olup olmayacağı ise merak ediliyor.

OKAN BURUK GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇINDA OLACAK MI?

Süper Lig'de 28 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Okan Buruk'un kulübede olup olmayacağı henüz belirsizliğini koruyor.

Apandisit ameliyatlarının sonrasında 1-2 hafta iyileşme süreci olduğu için teknik adamın derbide kulübede olmayacağı tahmin ediliyor.

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından ilerleyen günlerde konuyla ilgili resmi bir açıklamanın yapılması bekleniyor.

OKAN BURUK SAĞLIK DURUMU

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre Okan Buruk, 25 Ekim 2024 Cuma günü öğle saatlerinde ani gelişen apandisit rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

Başarılı teknik adamın ameliyatının ise başarılı geçtiği ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

"Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Okan Buruk, bugün öğle saatlerinde ani gelişen apandisit rahatsızlığı sebebiyle başarılı bir operasyon geçirmiştir.

Teknik Direktörümüz Okan Buruk’a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."