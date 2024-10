Tek tırnaklı hayvanlar arasında at ve eşek yer alıyor

09 Ekim 2024 11:38 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 11:41

Tarım ve Orman Bakanlığının yayınladığı sağlığı tehlikeye düşürebilecek taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen gıdalar listesinin et ve et ürünler grubunda “Tek Tırnaklı Eti Tespiti” sebebiyle uygunsuz bulunan firmalar dikkat çekti.

Laboratuvar testleri sonucunda sofralara sağlıklı diye sunulan bazı et ve et ürünlerinde, dana ve tavuk eti yerine at, domuz ve tek tırnaklı hayvan eti karıştırıldığı ortaya çıktı.

TEK TIRNAKLI HAYVAN NEDİR?

Tek tırnaklı hayvan, biyolojik sınıflandırmada Perissodactyla grubuna ait olan ve her ayağında tek tırnak bulunan memelileri tanımlar. Bu hayvanlar yürüyüşlerinde ağırlıklarını toynakları üzerinde taşıyan at, eşek ve zebra gibi türlerdir.

TEK TIRNAKLI HAYVANLAR NELER?

Tek tırnaklı hayvanlar arasında atlar, zebralar, eşekler ve gergedanlar yer alıyor.

AT ETİ YENİR Mİ?

Et eti bazı kültürlerde yenilebilir ve bu kültürel tercihler değişiklik gösterir. Ancak çoğu ülkede at eti yemek geleneksel, dini ve etik sebeplerle reddedilmektedir.

EŞEK ETİ YENİR Mİ?

Eşek eti, tıpkı at eti gibi bazı kültürlerde tüketilen bir et türüdür. Bazı ülkelerde eşek eti lezzetli olarak görülüp tüketilirken başka bölgelerde ise dini, kültürel ya da etik sebeplerle tüketilmez.