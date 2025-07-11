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 | Ömer Faruk Dogan

Robot cerrah ilk kez ameliyatı tek başına yaptı: İşte sonuçlar

Yapay zeka ile güçlendirilen cerrahi bir robot, insana en yakın gerçekçilikteki hasta modelinde, safra kesesi ameliyatını hiçbir insan müdahalesi olmadan, yüzde 100 doğrulukla tamamladı. İşte tüm detaylar...

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Robot cerrah ilk kez ameliyatı tek başına yaptı: İşte sonuçlar
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
11.07.2025
saat ikonu 15:59
|
GÜNCELLEME:
11.07.2025
saat ikonu 16:18

ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacılar, ameliyat videolarıyla eğitilmiş yapay zeka destekli bir cerrahi robotun, insana en yakın gerçekçilikteki hasta modelinde safra kesesi ameliyatını kendi başına, yüzde 100 doğrulukla tamamladığını açıkladı.

EurekAlert'in haberine göre, ekipten gelen sesli komutlara, hocasıyla birlikte çalışan acemi bir cerrah gibi cevap verip öğrenebilen robot, ameliyat sırasında, belirli kanalların ve arterlerin tanımlanması, hassas bir şekilde kavranması, stratejik olarak klipslerin yerleştirilmesi ve makasla bazı kısımların kesilmesi gibi 17 görevi başarıyla tamamladı.

Robot cerrah ilk kez ameliyatı tek başına yaptı: İşte sonuçlar

DEĞİŞİKLİĞE UYUM SAĞLAYABİLDİ

Ayrıca organ ve dokuların görünümünü değiştiren boya uygulandığında bile adapte olabildi.

Makine mühendisliği doçenti Axel Krieger, "Bu gelişme, belirli cerrahi görevleri yerine getirebilen robotlardan, cerrahi prosedürleri gerçekten anlayan robotlara geçiş anlamına geliyor" değerlendirmesinde bulundu.

2022 yılında bir robot, bir domuz üzerinde ilk otonom robotik ameliyatı gerçekleştirmişti. Ancak o ameliyat, özel olarak işaretlenmiş dokularla, son derece kontrol edilen bir ortamda ve önceden belirlenmiş, katı bir cerrahi plan dahilinde yapılmıştı. Krieger, o aşamayı "bir robotu dikkatlice haritalandırılmış bir rotada araba kullanmaya öğretmeye" benzetiyor.

Ancak Krieger, yeni sistemin "herhangi bir yolda, her koşulda, karşılaştığı her duruma akıllıca cevap vererek gezinmeyi öğrenen bir robot" gibi olduğunu belirtti ve ekledi: "Bana göre bu, karmaşık cerrahi prosedürlerin otonom olarak gerçekleştirilebileceğinin bir göstergesi."

Robot cerrah ilk kez ameliyatı tek başına yaptı: İşte sonuçlar

SÖZLÜ KOMUTLARI ANLAYABİLİYOR

ChatGPT'ye güç veren aynı makine öğrenimi mimarisini kullanan yeni sistem, hastanın anatomik özelliklerine de gerçek zamanlı olarak uyum sağlıyor ve kendisini düzeltebiliyor. "Safra kesesi başını tut" veya "sol kolu biraz sola hareket ettir" gibi sözlü komutları anlayabiliyor ve ardından bu geri bildirimlerle kendisini geliştirebiliyor.

Araştırmacılar, robotun işi bir insan cerraha göre daha uzun sürede tamamladığını, ancak sonuçların deneyimli bir cerrahla karşılaştırılabilir düzeyde olduğunu ifade etti. Ekip, bir sonraki aşamada sistemi daha fazla cerrahi türde eğitmeyi ve test etmeyi planlıyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Cerrahi robot gerçek hastalarda da kullanılabilecek mi?
Şimdilik yalnızca gelişmiş hasta simülasyonlarında test edilen sistemin, daha fazla ameliyat türünde eğitilerek gerçek vakalarda da denenmesi planlanıyor.
ETİKETLER
#yapay-zeka
#Cerrahi Robot
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#Johns Hopkins Üniversitesi
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#Cerrahi Robot
#Robotik Ameliyat
#Sağlık Teknolojileri
#Johns Hopkins Üniversitesi
#Teknoloji
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