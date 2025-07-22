Tercih yapıp yerleşince OBP ne kadar düşer?

YKS kılavuzu, tercih ve yerleşme süreçlerinin Ortaöğretim Başarı Puanı üzerindeki etkilerini netleştirdi. Adaylar, yerleşme durumlarının puanlama üzerindeki sonuçlarını merak ediyor.

TERCİH YAPIP YERLEŞİNCE OBP NE KADAR DÜŞER?

ÖSYM’nin 2025 YKS kılavuzuna göre, bir yükseköğretim programına yerleşen adayların OBP katsayıları, bir sonraki yıl sınava girdiklerinde 0.12’den 0.06’ya düşer. Bu, OBP katkısının yarıya inmesi anlamına gelir. Örneğin, diploma notu 80 olan bir öğrencinin OBP’si 400 üzerinden hesaplanırken, normalde 48 puan katkı sağlarken, yerleşme sonrası bir sonraki yıl bu katkı 24 puana iner. Örgün öğretim, açıköğretim veya özel yetenek sınavıyla yerleşilen programlar için de aynı kural geçerlidir.

TERCİH YAPIP MEZUNA KALINCA OBP DÜŞER Mİ?

ÖSYM’nin 2025 YKS kılavuzuna göre, tercih yapan ancak herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen yani mezuna kalan adayların OBP’sinde kesinti olmaz. Bu durumda, bir sonraki yıl sınava giren adayların OBP’leri tam katsayı olan 0.12 ile hesaplanmaya devam eder.

YERLEŞİP KAYIT YAPTIRMAZSAM OBP DÜŞER Mİ?

ÖSYM’nin resmi açıklamalarına göre, bir yükseköğretim programına yerleşen bir adayın, o programa kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, bir sonraki yıl YKS’ye girdiğinde OBP katsayısı 0.12’den 0.06’ya düşer. Örneğin, diploma notu 80 olan bir adayın OBP’si 400 üzerinden hesaplanırken, yerleşme sonrası bir sonraki yıl OBP katkısı 48 puandan 24 puana iner.

OBP NASIL HESAPLANIYOR?

OBP, lise diploma notunun 5 ile çarpılmasıyla hesaplanır. Örneğin, diploma notu 80 olan bir öğrencinin OBP’si 80 × 5 = 400 olur. Bu puan, normalde 0.12 katsayısı ile çarpılarak yerleştirme puanına eklenir, ancak bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar için bir sonraki yıl sınava girildiğinde katsayı 0.06’ya düşer ve katkı 24 puan olur. Diploma notu 50’nin altında olan veya bildirilmeyen adaylar için not 50 kabul edilir, yani en düşük OBP 250’dir.