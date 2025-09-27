Yarın İstanbul’da yağmur var mı? 28 Eylül Pazar hava durumu

Mevsim değişimlerinin hissedildiği bu süreçte İstanbul, klasik bir sonbahar sabahına uyanacak.

Yüksek basınç sisteminin zayıflamasıyla beraber, şehirde kapalı ve yer yer bulutlu bir hava görülecek.

YARIN İSTANBUL’DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji’den gelen güncel bilgilere göre İstanbul’da hafta sonu havanın nasıl seyredeceği, hava tahminiyle ortaya çıktı.

Buna göre; İstanbul’da hafta sonunda yağış öngörülmezken, parçalı bulutlu ve zaman zaman güneşli bir hava hâkim olacak.

28 Eylül Pazar günü havanın cumartesiye oranla biraz daha açık olması tahmin ediliyor.

Parçalı bulutlu gökyüzü ile birlikte sıcaklık 22 derece seviyesine ulaşacak.

Akşam saatlerinde ise 16 dereceye kadar düşecek.