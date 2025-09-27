Menü Kapat
Editor
 Erdem Avsar

Yarın İstanbul’da yağmur var mı? 28 Eylül Pazar hava durumu

İstanbul’da Cumartesi günü kapalı ve serin bir hava etkili olurken vatandaşlar 28 Eylül Pazar günü yağmur yağıp yağmayacağını merak etmeye başladı.

Yarın İstanbul'da yağmur var mı? 28 Eylül Pazar hava durumu
27.09.2025
27.09.2025
Mevsim değişimlerinin hissedildiği bu süreçte , klasik bir sabahına uyanacak.

Yüksek basınç sisteminin zayıflamasıyla beraber, şehirde kapalı ve yer yer bulutlu bir hava görülecek.

Yarın İstanbul’da yağmur var mı? 28 Eylül Pazar hava durumu

YARIN İSTANBUL’DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

’den gelen güncel bilgilere göre İstanbul’da hafta sonu havanın nasıl seyredeceği, hava tahminiyle ortaya çıktı.

Buna göre; İstanbul’da hafta sonunda öngörülmezken, parçalı bulutlu ve zaman zaman güneşli bir hava hâkim olacak.

Yarın İstanbul’da yağmur var mı? 28 Eylül Pazar hava durumu

28 Eylül Pazar günü havanın cumartesiye oranla biraz daha açık olması tahmin ediliyor.

Parçalı bulutlu gökyüzü ile birlikte 22 derece seviyesine ulaşacak.

Akşam saatlerinde ise 16 dereceye kadar düşecek.

Sıkça Sorulan Sorular

Pazar günü İstanbul’da sıcaklık kaç dereceye çıkacak?
Gün içerisinde sıcaklık 22 derece civarına kadar yükselecek.
