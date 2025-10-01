YKS ek tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2025? Başvuru işlemi tamamlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih işlemleri 25 Eylül 2025 tarihinde başladı. 5 gün boyunca adaylar ek tercih işlemlerini gerçekleştirdiler. 30 Eylül 2025 Salı günü saat 23.59'da ise YKS ek tercih işlemleri sona erdi.

Öğrenciler tarafından 2025 YKS ek tercih sonuçlarının ne zaman, saat kaçta açıklanacağı ise merak ediliyor.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK 2025?

ÖSYM tarafından henüz 2025 YKS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak eylül ayının son günü işlemlerin sona ermesinden dolayı tercih sonuçlarının ekim ayının ikinci haftasında açıklanması bekleniyor.

2024 yılında YKS ek tercih işlemleri 11 Eylül tarihinde sona ermişti. 19 Eylül 2024 tarihinde ise ÖSYM tarafından YKS ek tercih işlemlerinin sonuçları duyurulmuştu. Bu yılda benzer bir tarih aralığının geçerli olması bekleniyor.

YKS EK TERCİH SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

YKS ek tercih sonuçlarına adaylar ÖSYM'nin mobil uygulaması veya internet sitesinde bulunan Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişim sağlayabilecek. Adaylar T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yapabilecekler.