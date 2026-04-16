Ayla Kara kimdir? Ayla Kara kaç yaşında, ne öğretmeni?

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'na yönelik düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ayla Kara’nın kim olduğu merak ediliyor. Öğrencilere siper olurken hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara’nın özel hayatına dair detaylar araştırılıyor. Tüm Türkiye’yi derin bir hüzne boğan üzücü olay sonrası Ayla Öğretmen’in okul dışındaki kişisel yaşantısı merak uyandırıyor. Peki, Ayla Kara kimdir? Ayla Kara kaç yaşında, ne öğretmeni? İşte detaylar...

Ayla Kara, geçtiğimiz gün ’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan sonucu hayatını kaybetti. Öğrencilere siper olurken hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara’nın kim olduğu ise kamuoyu tarafından araştırılmaya başlandı. 8. sınıf öğrencisinin düzenlediği silahlı saldırıda hayata gözlerini yuman Ayla Kara’nın özel hayatına dair detaylar da merak edildi. Tüm Türkiye’yi derin bir hüzne boğan üzücü olay sonrası Ayla Öğretmen’in okul dışındaki kişisel yaşantısı da araştırılanlar arasında yerini aldı. Öğrencilerini korumaya çalışarak, hayatını kaybeden Ayla Kara vefat haberiyle ailesini, yakınlarını, sevenlerini ve tüm Türkiye’yi derin bir hüzne boğdu. Peki, Ayla Kara kimdir? Ayla Kara kaç yaşında? Ayla Kara ne öğretmeniydi? Ayla Kara hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Ayla Kara’nın özel hayatına dair bilinmeyenler…

HABERİN ÖZETİ

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda öğrencilerini korumak için siper olan matematik öğretmeni Ayla Kara hayatını kaybetti.
Ayla Kara, 56 yaşındaydı ve evli, 3 çocuk annesiydi.
Öğrencilerine hem akademik hem de hayata dair yetiştiren rehber bir öğretmen olarak tanınıyordu.
Saldırı, 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirildi.
Olayda 8 öğrenci ve 1 öğretmen olmak üzere toplam 9 kişi hayatını kaybetti.
AYLA KARA KİMDİR?

Ayla Kara, 15 Nisan öğle saatlerinde Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan üzücü bir olayla hayatını kaybeden öğretmendir. Öğrencilere siper olurken hayatını kaybeden öğretmen Kara, görevde bulunduğu öğretmenlik kariyeri boyunca öğrencileriyle kurduğu güçlü bağ ve iletişimle tanınıyordu.

Özellikle öğretmenlik mesleğine olan bağlılığıyla tanınan Ayla Kara, öğrencilerini yalnızca akademik anlamda değil, hayata dair de yetiştirmişti. Öğrencileri hayata hazırlayan rehber bir öğretmen olarak adını duyuran Kara, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz gün İsa Aras Mersinli adlı bir öğrenci, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda silahlı saldırı gerçekleştirdi. Yaşanan üzücü olayda 8’i öğrenci, 1’i öğretmen 9 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında Ayla Kara, saldırı sırasında öğrencilerini korumak amacıyla onların üzerine siper oldu.

AYLA KARA KAÇ YAŞINDA?

Özel hayatına dair kamuoyunda çok fazla bilgi bulunmayan Ayla Kara’nın 56 yaşında olduğu öğrenildi. Kariyerine uzun yıllardır eğitim sektöründe öğretmenlik yaparak hizmet veren Kara, meslek hayatı boyunca pek çok farklı öğrencinin hayatına dokundu.

Öğretmen Ayla Kara, evli ve 3 çocuk annesidir. Ayser Çalık Ortaokulu’nda 8. sınıf öğrencisinin düzenlediği silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Kara, vefat haberiyle ailesini, yakınlarını, sevenlerini ve tüm Türkiye’yi derin bir hüzne boğdu.

AYLA KARA NE ÖĞRETMENİYDİ?

Ayser Çalık Ortaokulu’nda 8. sınıf öğrencisinin düzenlediği silahlı saldırıda öğrencilerini korumak için onların üzerine kapanarak siper olan Ayla Kara matematik öğretmeniydi. Öğrencilerine yalnızca matematik öğretmeni olarak değil, aynı zamanda bir anne şefkatiyle yaklaşan Kara, fedakarlığıyla tanındı.

Ayla Kara, 15 Nisan öğle saatlerinde Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan silahlı saldırıda öğrencilerini korumak adına hayatını kaybetti.

