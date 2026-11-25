Şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma ve dava sürecinde gündeme gelen gelişmeler, kamuoyunda merak edilen soruları artırmaya devam ediyor. Olay gecesine ait olduğu belirtilen ses kayıtlarında Sultan Nur Ulu’nun kullandığı “Abim” ifadesi dikkat çekerken, Ulu’nun aile çevresi de araştırılmaya başlandı. Televizyon programlarında ve medya haberlerinde üvey ağabeyi olduğu öne sürülen Yusuf Eryıldız’ın kim olduğu ve kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. Peki, Sultan Nur Ulu’nun abisi Yusuf Eryıldız kimdir, yaşı kaçtır? İşte konuya ilişkin merak edilen ayrıntılar…

SULTAN NUR ULU’NUN ABİSİ KİM?

Şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili devam eden hukuki süreçte ortaya çıkan yeni ayrıntılar, kamuoyunun dikkatini Sultan Nur Ulu’ya çevirdi. Özellikle evdeki güvenlik kamerası kayıtları üzerinde yapılan ses incelemelerinde gündeme gelen konuşmalar, Ulu’nun aile çevresiyle ilgili soruları da beraberinde getirdi.

Medya haberlerinde ve televizyon programlarında Sultan Nur Ulu’nun üvey ağabeyinin adının Yusuf Eryıldız olduğu ileri sürülüyor. Bu iddia sonrasında vatandaşlar arama motorlarında “Sultan Nur Ulu’nun abisi kimdir?”, “Yusuf Eryıldız kimdir?” ve “Yusuf Eryıldız kaç yaşında?” sorularına cevap aramaya başladı. Ancak Yusuf Eryıldız isminin Sultan Nur Ulu’nun ağabeyi olduğuna ilişkin kamuoyuna açıklanmış kesin bir resmî doğrulama bulunmuyor. Bu nedenle söz konusu bilgiyi kesinleşmiş bir kimlik tespiti olarak değerlendirmemek gerekiyor.

GÜLLÜ DOSYASINDAKİ SES KAYITLARINDA DİKKAT ÇEKEN KONUŞMA

Güllü olarak tanınan Gül Tut, 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin altıncı katından düşerek hayatını kaybetmişti. Ölümün ardından başlatılan soruşturma kapsamında olay gecesi evde bulunan kişiler ve güvenlik kamerası kayıtları ayrıntılı şekilde incelendi.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında evdeki ses kayıtlarına ilişkin uzman değerlendirmeleri gündeme geldi. Özellikle kayıtlarda bulunduğu belirtilen erkek sesi, dosyanın dikkat çeken başlıklarından biri oldu.

İddialara göre Tuğyan Ülkem Gülter'in kayıtlarda “Kim o?” diye sorduğu, Sultan Nur Ulu'nun ise “Abim” yanıtını verdiği öne sürüldü. Bu konuşma, erkek sesinin Ulu'nun ağabeyine ait olabileceği ihtimalini gündeme taşıdı.

Söz konusu konuşmanın ardından Yusuf Eryıldız ismi de televizyon yayınlarında ve haberlerde tartışılmaya başlandı. Ancak sesin Yusuf Eryıldız'a ait olduğunu ortaya koyan kesin bir teknik tespit kamuoyuna açıklanmış değil.

YUSUF ERYILDIZ KAÇ YAŞINDA?

Sultan Nur Ulu'nun ağabeyi olduğu ileri sürülen Yusuf Eryıldız'ın yaşı da en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Yusuf Eryıldız'ın doğum tarihi, doğum yılı ve yaşı hakkında doğrulanmış, kamuya açık bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle kaç yaşında olduğuna ilişkin net bir rakam vermek mümkün değil. Özellikle Güllü soruşturmasının gündemde olması nedeniyle Yusuf Eryıldız hakkında çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Ancak sosyal medya paylaşımlarında yer alan bilgilerin doğruluğu ayrıca değerlendirilmek zorunda. Kamuoyunda merak edilen yaş sorusunun yanıtlanabilmesi için kişinin doğum tarihine ilişkin güvenilir bir açıklama yapılması gerekiyor.

SULTAN NUR ULU'NUN ABİSİ GÜLLÜ DOSYASINDA NEDEN GÜNDEME GELDİ?

Sultan Nur Ulu'nun ağabeyinin gündeme gelmesinin temel nedeni, evdeki ses kayıtlarında geçtiği ileri sürülen “Abim” ifadesi oldu. Uzman değerlendirmelerinde güvenlik kamerası kayıtlarında erkek sesine ait olduğu belirtilen bazı konuşmaların çözümlendiği aktarıldı. Ancak önceki raporlarda erkek sesinin kimliğine ilişkin kesin bir tespit yapılamadığı belirtildi.

Dosyada yer alan konuşmaların ve ses kayıtlarının olayın aydınlatılması açısından önem taşıdığı değerlendiriliyor. Yeni teknik incelemelerin de bu nedenle gündeme geldiği biliniyor. Öte yandan bir konuşmada ağabeyden söz edilmesi, kayıtlardaki erkek sesinin belirli bir kişiye ait olduğunu tek başına kanıtlamıyor. Bu ayrım, Yusuf Eryıldız hakkındaki iddiaların değerlendirilmesinde önem taşıyor.



