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TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın yarışmacıları mutfaktaki hünerlerini sergilemeye devam ediyor. 16-20 Kasım 2026 haftasında mücadele eden isimlerden Özlem Hanım da izleyicilerin merak ettiği yarışmacılar arasında bulunuyor. Yarışmacının hayatına ilişkin ayrıntılar araştırılırken Özlem Hanım'ın biyografisi gündeme geldi. Peki, Yemekteyiz Özlem kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? Detaylar...
Özlem Hanım, TV8 ekranlarında Zuhal Topal'ın sunumuyla yayınlanan Yemekteyiz programının 16-20 Kasım 2026 haftasında yarışan isimler arasında yer alıyor. 250 bin TL'lik büyük ödül için mücadele eden yarışmacı, yeni haftanın merak edilen isimlerinden biri oldu. Özlem Hanım, TV8 ekranlarında Zuhal Topal'ın sunumuyla yayınlanan Yemekteyiz programının 16-20 Kasım 2026 haftasında yarışan isimler arasında yer alıyor. 250 bin TL'lik büyük ödül için mücadele eden yarışmacı, yeni haftanın merak edilen isimlerinden biri oldu.
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Özlem Hanım'ın yaşı henüz açıklanmadı. Doğum tarihi veya doğum yılı hakkında doğrulanmış bir bilgi bulunmadığından yarışmacının kaç yaşında olduğu bilinmiyor.
Özlem Hanım'ın memleketi de izleyicilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Ancak yarışmacının nerede doğduğu veya aslen hangi şehirden olduğuna ilişkin kamuoyuna yansımış doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.
Özlem Hanım'ın mesleği ve eğitim hayatı hakkında henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Yarışmacının günlük yaşamında hangi işle ilgilendiği konusunda doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın yarışmacıları arasına katılan Özlem Hanım, izleyicilerin merak ettiği isimlerden biri oldu. Yarışmadaki performansı ve mutfaktaki tercihleriyle dikkat çeken Özlem'in yaşı, memleketi, mesleği ve özel hayatına ilişkin ayrıntılar araştırılıyor. Yarışmanın ilerleyen bölümlerinde Özlem Hanım'ın nasıl bir performans sergileyeceği ve haftanın sonunda kaç puan toplayacağı merakla bekleniyor.