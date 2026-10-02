Kızıl Goncalar dizisinde oynadığı 'Feyza' karakteriyle hafızalara kazınan Zehra Kelleci'nin özel hayatı merak konusu oldu. Genç kuşağın başarılı oyuncuları arasında yer alan Zehra Kelleci'nin özel hayatına ilişkin detaylar da araştırılmaya başlandı. Şimdilerde başarılı oyunculuk performansını tüm hızıyla devam ettiren ünlü oyuncunun kim olduğu arama motorlarında tartıldı. ATV ekranlarında yayınlanan Mercan Köşk dizisinde 'Gülcan' karakteriyle izleyici karşısına çıkan Zehra Kelleci'nin kişisel yaşantısı dikkat çekti. Peki, Zehra Kelleci kimdir? Zehra Kelleci kaç yaşında? Zehra Kelleci hangi dizilerde oynadı? Zehra Kelleci hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Zehra Kelleci'ye dair bilinmeyenler...

ZEHRA KELLECİ KİMDİR?

Zehra Kelleci, genç kuşağın dikkat çeken oyuncularından biridir. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini başarıyla tamamlayan Kelleci, İzmir Amerikan Koleji'nden mezun olduktan sonra yükseköğrenime yöneldi. İstanbul Koç Üniversitesi'nde eğitimine devam eden Kelleci, öğrencilik yıllarında tiyatroya yöneldi.

Üniversite yıllarında oyunculuk mesleğiyle yakından ilgilenen Zehra Kelleci, Haldun Dormen Sahne Tozu Tiyatrosu ve Bahçe Galata'nın yanı sıra çeşitli oyunculuk atölyelerinde eğitim aldı. Yasemin Tüzün’den ve Çetin Sarıkartal’dan da dersler gören Kelleci, genç yaşta oyunculuğa adım attı. Başarılı eğitim kariyerinin yanı sıra oyunculuk alanında sergilediği üstün performansla da adından söz ettiren Kelleci, genç kuşağın dikkat çeken isimleri arasına adını yazdırdı.

ZEHRA KELLECİ KAÇ YAŞINDA?

Zehra Kelleci, 2000 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine üniversite yıllarında adım atan Kelleci, rol aldığı projelerdeki başarılı performansıyla adını geniş kitlelere duyurmayı başardı. Şimdilerde 26 yaşında oyunculuk kariyerini tüm hızıyla devam ettiren Kelleci, 2023 yılından itibaren profesyonel anlamda ekranlardaki yerini aldı.

Özellikle Kızıl Goncalar dizisinde rol aldığı 'Feyza' karakteriyle hafızalara kazınan Zehra Kelleci, yeni projeleriyle televizyon dünyasındaki kariyerini devam ettiriyor. Şimdilerde ATV ekranlarının yeni sezon için hazırladığı Mercan Köşk dizisinde 'Gülcan' karakterini oynayan ünlü oyuncu, başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

ZEHRA KELLECİ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Zehra Kelleci, oyunculuk kariyerindeki ilk deneyimini 2023 yılında yayınlanan 'Yüzyıllık Mucize' dizisiyle gerçekleştirdi. Daha sonra NOW TV ekranlarının yayınlandığı döneme damga vuran dizisi 'Kızıl Goncalar'da 'Feyza' karakterini üstlenen Kelleci, başarılı performansıyla dikkatleri çekti. Özellikle 'Feyza' rolüyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu, Kızıl Goncalar dizisiyle popülerliğini artırdı.

Kızıl Goncalar dizisinin hemen ardından Show TV ekranlarında kısa bir süre yayınlanan 'Bereketli Topraklar' dizisinde 'Karaca' rolünü üstlenen Zehra Kelleci, rol aldığı projelerde başarılı performansıyla adından söz ettirmeyi başardı. Şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan 'Mercan Köşk' dizisinde 'Gülcan' karakteriyle seyirci karşısına çıkan Kelleci, hem güzelliği hem de başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.