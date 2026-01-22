Menü Kapat
 Serhat Yıldız

ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken sözler: 'Bu onların sonu olacak'

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Gazze Barış Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken sözler: 'Bu onların sonu olacak'
ABD Başkanı , Davos Zirvesi'nde düzenlenen Gazze Barış Kurulu imza töreninde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken sözler: 'Bu onların sonu olacak'

HAKAN FİDAN'DA BARIŞ KURULU'NDA

Barış Kurulu'nda Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı da bulunuyor.

Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Burada harika ve popüler liderlerle, bazıları popüler değil, bir aradayız. Hepsine teşekkür ederim. ABD ekonomisi iyiyse herkes iyidir. Biz 18 trilyon dolarlık yatırım yaptık ülkemizde. Ticaret açığımızı yüzde 77 oranında azalttık. Bunu sadece 1 yıllık dönemimde yaptık.

Bugün dünya daha barışçıl. Dünyanın birçok yerinde yangınları söndürdük. Bazı yerlerde 35 yıldır süren savaşlar vardı, biz bunları bitirdik."

ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken sözler: 'Bu onların sonu olacak'

"8 SAVAŞI BİTİRDİM"

"8 savaşı 9 ayda bitirdik. Kamboçya, Tayland, Sırbistan, Pakistan, Hindistan, İsrail, İran, Mısır, Etiyopya... Birçok ülke. Dün Mısırlılarla bir araya geldim. Nil Nehri'yle ilgili zor bir durum var orada. Benim ikinci Başkanlık dönemimde her şey daha hızlı ilerliyor. Bu liderlerin hepsi benim arkadaşlarım."

ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken sözler: 'Bu onların sonu olacak'

"BU ONLARIN SONU OLUR"

"Gazze'deki savaş artık sona eriyor. Biz küçük hale getirmeden önce inanılmaz büyük bir yangındı. Orta Doğu'da 59 ülke barışı destekliyor. silah bırakmazsa bu onların sonu olur."

ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken sözler: 'Bu onların sonu olacak'

"İRAN'LA DA KONUŞACAĞIZ"

İran'la da konuşacağız. DEAŞ'ı Suriye'de hızlı bir şekilde alaşağı ettik. Kurucusunu ortadan kaldırdık. DEAŞ'ı benim ilk dönemimde ortadan kaldırdık. İlk dönemim de harikaydı ama ikinci dönemim daha iyi. Suriye'de çok iyi kazanımlar var. Nefes alabilmeye başladılar. Oradaki yeni yönetim iyi çalışıyor.

Bizim ülkemize yatırım yapan herkes çok mutlu olacak. NATO üyelerinin GSMH'lerinin yüzde 5'inin NATO'ya harcanmasını sağladım, İspanya hariç herkes kabul etti. İspanya'yla konuşmam gerekecek.

ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken sözler: 'Bu onların sonu olacak'

"VENEZUELA'YI DEV ŞİRKETLERE AÇTIK"

Venezuela'nın yeni lideriyle çok iyi bir ilişkimiz var. Diktatör Maduro'yu kaçırdık. Venezuela'yı dev petrol firmalarına açtık. Venezuela çok büyük gelir elde edecek. Dev şirketler bir an önce Venezuela'dan petrol çıkarmak istiyor. Askerlerimiz de harikaydı, birinci dalgada hedeflerimize ulaştık.

ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken sözler: 'Bu onların sonu olacak'

"BUNU YAPAMAZSIN PUTİN"

Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili de, ben Başkan olsaydım bu savaş çıkmazdı. Putin, Ukrayna'yı göz bebeği olarak görüyor ve ona, "Bunu yapamazsın Putin" dedim. Bugün burada, bu kurulda harika insanlar var. Her ülke bu barış kurulunun bir parçası olmak istiyor."

ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken sözler: 'Bu onların sonu olacak'

"BURADAKİ BİRKAÇ KİŞİYİ SEVMİYORUM"

Bu kuruldaki herkes arkadaşlarım, aslında birkaç tanesini sevmiyorum. Bakalım aralarında sevmediklerim var mı... Dünya barışı bu insanların sayesinde oluşuyor."

ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken sözler: 'Bu onların sonu olacak'

"HAMAS'IN ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMASI GEREKİYOR"

Hamas'ın elinde kalan son rehineleri de vermesi ve taahhütlerini yerine getirmesi gerekiyor. Bizim Gazze'nin silahsızlanmasını ve yeniden inşasını sağlamamız lazım. Gazze'nin iyi yönetilmesi gerekiyor. İstediklerimizi başarabiliriz. Birleşmiş Milletler'in inanılmaz bir potansiyeli var."

ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken sözler: 'Bu onların sonu olacak'

"BU BÜYÜK BİR PLAN OLACAK"

ABD Başkanı Donald Trump, "Gazze’nin silahsızlandırılmasını, doğru şekilde yönetilmesini ve güzel bir biçimde yeniden inşa edilmesini sağlamaya kararlıyız. Bu büyük bir plan olacak ve Barış Kurulu’nun aslında başladığı yer de bu noktaydı. Gazze’de başarılı oldukça, bunu başka alanlara da yayacağımızı düşünüyorum. Gazze’de çok başarılı olacağız. İzlenmesi gerçekten çok güzel bir süreç olacak" dedi.

