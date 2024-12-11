11 Aralık 2024 13:37 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 14:30

Baas rejiminin devrilmesiyle Beşar Esad'ın ülkeden kaçarken yanına aldığı iddia edilen 135 milyar dolarlık servet, dünya gündemine bomba gibi düştü. Peki uluslararası kamuoyunda da büyük yankı uyandıran devasa servet, Moskova'ya nasıl taşındı? Yapay zeka cevapladı...

Suriye​’de 61 yıllık Baas rejiminin çöküşü ve diktatör Beşar Esad​'ın ülkeden kaçışı, hem bölge hem de dünya siyaseti açısından kritik bir dönüm noktası oldu. Bununla birlikte Esad’ın, Rusya’ya sığınırken yanında götürdüğü servetin büyüklüğü ise dudak uçuklattı.

ESKİ İSTİHBARAT YETKİLİSİ AÇIKLADI

Eski bir Suriye istihbarat yetkilisi olan Halid Beyye, Esad’ın ülkeden tam 135 milyar dolar kaçırdığını açıkladı. Suriye halkının kaynaklarıyla alınan bu devasa servetin nasıl taşındığı sorusu ise akılları kurcaladı.

İlgili soruyu cevaplayan 'yapay zeka' fiziken taşınması zor olan böylesine büyük bir miktar için büyük bir lojistik operasyon ve devasa uçak kapasitesinin gerekli olduğu değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca paranın büyük bir kısmının dijital yollarla transfer edilmiş olabileceği yorumunu da yaptı.

İşte yapay zekanın bu devasa miktarın nasıl taşındığına dair kritik analizi:

NAKİT PARA OLARAK HESAPLAMA

Dolar banknotlarının boyutları:

Bir 100 dolarlık banknot: 15.6 cm x 6.6 cm x 0.1 cm (yaklaşık 1 gram)

1 milyon dolar 100 dolarlık banknotlardan oluşursa, yaklaşık 10 kg ve 0.012 m³ yer kaplar.

135 milyar doları hesaplayalım:

135 milyar dolar = 135.000 milyon dolar

135.000 x 10 kg = 1.350 ton ağırlık

Hacim: 135.000 x 0.012 m³ = 1.620 m³

Nakliye için gereken araç sayısı:

Kamyon: Standart bir TIR’ın taşıma kapasitesi yaklaşık 25 ton ve hacmi 80-100 m³ civarındadır.

Ağırlık açısından: 1.350 ton ÷ 25 ton ≈ 54 kamyon

Hacim açısından: 1.620 m³ ÷ 100 m³ ≈ 17 kamyon (Ağırlık sınırı daha belirleyici olduğu için 54 kamyon gerekir.)

Uçak: Bir Boeing 747’nin yük taşıma kapasitesi yaklaşık 140 ton ve hacmi yaklaşık 700 m³.

Ağırlık açısından: 1.350 ton ÷ 140 ton ≈ 10 uçak.

Hacim açısından: 1.620 m³ ÷ 700 m³ ≈ 3 uçak (Ağırlık sınırı daha belirleyici olduğu için 10 uçak gerekir.)

ALTIN OLARAK HESAPLAMA

Altının yoğunluğu ve ağırlığı:

1 cm³ altın ≈ 19.32 gram

1 ton altın ≈ 51.8 m³ yer kaplar

135 milyar dolarlık altının ağırlığını hesaplayalım:

Altının fiyatı (2024 itibariyle): 1 ons ≈ 2.000 dolar (yaklaşık)

1 ons ≈ 31.1 gram, bu da yaklaşık 64.3 milyon dolar/ton demektir

135 milyar dolar ÷ 64.3 milyon dolar/ton ≈ 2.1 bin ton altın

Hacim:

2.100 ton altın x 0.0518 m³/ton ≈ 109 m³

Nakliye için gereken araç sayısı:

Kamyon: Hacim açısından sadece 2 kamyon yeterli olur (109 m³ / 100 m³ ≈ 2)

Ancak ağırlık açısından: 2.100 ton ÷ 25 ton ≈ 84 kamyon gerekir

Uçak: Ağırlık açısından: 2.100 ton ÷ 140 ton ≈ 15 uçak

SURİYE LİRASI OLARAK TAŞINSAYDI...

Suriye lirasının özellikleri;

Suriye lirasında en yüksek banknot: 5.000 Suriye lirası

1 Suriye lirası ≈ 0.0004 dolar (yaklaşık; 2024 itibariyle)

135 milyar dolar = 135.000.000.000 ÷ 0.0004 ≈ 337.5 trilyon Suriye lirası

337.5 trilyon Suriye lirası, 5.000 Suriye liralık banknotlarla taşınacak:

337.5 trilyon ÷ 5.000 = 67.5 milyar adet banknot

Hacim ve ağırlık hesapları;

Bir Suriye lirası banknotunun ölçüleri, yaklaşık olarak 15 cm x 7 cm x 0.01 cm’dir (100 dolarlık banknota benzer). Ağırlık ise bir banknot için yaklaşık 1 gramdır.

Toplam ağırlık:

67.5 milyar banknot x 1 gram ≈ 67.500 ton.

Toplam hacim:

Her bir banknotun hacmi: 0.15 m x 0.07 m x 0.0001 m = 0.00000105 m³

67.5 milyar banknot x 0.00000105 m³ ≈ 70.875 m³

NAKLİYE İÇİN GEREKEN ARAÇ SAYISI

Kamyon:

Ağırlık açısından: Standart bir kamyon/TIR’ın taşıma kapasitesi 25 ton olduğuna göre:

67.500 ton ÷ 25 ton ≈ 2.700 kamyon

Hacim açısından: Her kamyon yaklaşık 80-100 m³ taşıyabildiği için:

70.875 m³ ÷ 100 m³ ≈ 709 kamyon (Burada ağırlık kısıtı daha önemli, bu yüzden 2.700 kamyon gerekir)

Uçak:

Ağırlık açısından: Boeing 747 gibi bir kargo uçağı 140 ton taşıyabilir: